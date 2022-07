Shinji Kagawa (Sint-Truiden): “Ik moet nog meer mijn stempel drukken”

Sint-Truiden schoot gretig uit de startblokken en liet Union niet in zijn spel komen. Veel kansen leverde dat echter niet op, maar halverwege de eerste helft klom STVV verdiend op voorsprong. Het doelpunt was van Japanse makelij. Een gemeten voorzet van Hashioka werd fraai binnengekopt door Hayashi. Stayen daverde. Union kon voor de rust geen vuist maken.

Na de rust leek de partij verder te kabbelen tot Simon Adingra de wedstrijd een nieuw gezicht gaf. De Ivoriaan speelde door de benen van Konaté, die vergat een fout te maken, kapte enkele verdedigers uit en schilderde de bal via de paal in de bovenhoek: 1-1. In extremis leek STVV nog de drie punten thuis te houden. Een vrije trap van Brüls belandde via de muur voor de voeten van de ingevallen Gianni Bruno, maar de nieuwkomer kon niet scoren. Doelman Moris kon de meubelen redden voor de vicekampioen.

Fysieke strijd

“Het is een terecht gelijkspel”, stelde Shinji Kagawa. “De eerste helft was voor ons, na de rust kwam Union sterker opzetten en kregen we minder greep op het middenveld. Hoe dat komt? Union is nog steeds een sterke ploeg. Jongens als Teuma en Lazare kwamen beter in de wedstrijd. Het zijn twee fysiek sterke ploegen en de tank was zeker niet leeg. We loerden op de counter en kregen enkele mogelijkheden, maar de laatste pass was meestal niet zuiver genoeg.”

Deuk in aangezicht

“Ik liep inderdaad een flinke deuk in mijn aangezicht op”, vervolgt de 33-jarige ex-speler van topclubs als Dortmund, Besiktas en Manchester United. “Gelukkig is er niks gebroken, maar ik was erg kwaad. Of dit resultaat moet zorgen voor het nodige vertrouwen? We kwamen met vertrouwen aan de aftrap. Het was al geleden van april dat we competitievoetbal speelde, maar met dit gelijkspel erbij hebben we al wel tien wedstrijden op rij niet meer verloren. Defensief staan we ijzersterk. Aanvallend kan het nog beter. Ook voor mijzelf. Ik voel mij topfit, maar moet nog meer mijn stempel kunnen drukken. Alle focus nu op AA Gent. Alleen jammer dat Gianni Bruno in de slotseconden niet kon scoren. Misschien in Gent tegen zijn ex-club”, besluit Kagawa met een knipoog.

STVV: Schmidt, Leistner, Al-Dakhil, Bauer, Hashioka, Boya, Koita, Brüls, Konaté, Kagawa (73' Bruno), Hayashi (86' Kaya).

Union SG: Moris, Kandouss (40' Sykes), Burgess, Van der Heyden, Nieuwkoop, Amani, Lynen (69' Dony), Eckert, Vanzeir (88' Salah), Adingra.

Doelpunten: 22' Hayashi (1-0), 71' Adingra (1-1).

Geel: Kagawa, Burgess, Nieuwkoop, Lynen, Sykes.

