Sherjill MacDonald (KV Hooikt) velt (ex-)leider Wavria met tweede hattrick van het seizoen: “Deze was een klein wonder”

38 is Sherjill MacDonald intussen, maar versleten kan je de voormalige aanvaller van ondermeer Anderlecht, Beerschot en Westerlo nog niet noemen. Getuige daarvan de hattrick waarmee de Nederlander afgelopen weekend uitpakte en met promovendus KV Hooikt toenmalig leider Wavria over de knie legde, 3-0 was de eindstand. MacDonald scoorde tot dusver negen keer in vijf wedstrijden. Het zesde competitieduel tegen Bornem miste MacDonald om een benefietmatch af te werken bij zijn ex-club West Bromwich Albion.

“Deze hattrick mag wel een klein wonder heten”, lacht MacDonald. “Lekker voelt het natuurlijk altijd om drie keer te scoren, maar ik was eigenlijk ziek voor de wedstrijd. Ik had last van een verkoudheid en kwam eigenlijk niet vooruit. Ik voelde me slap in de duels, was snel buiten adem en zat ook niet bepaald goed in de wedstrijd. Maar de eerste bal die voor mijn voeten viel trapte ik gelijk binnen. De tweede was dan weer een ingeving waarbij ik wel de jonge MacDonald leek. Ik vertrok aan de middenlijn en snelde alles en iedereen voorbij om vervolgens nog af te werken. Ik schrok er zelf van! (lacht) Met de derde werd ik beloond voor mijn volharding. Ik was al dertig keer gaan doorjagen op de doelman omdat ik voelde dat hij op een bepaald moment in de fout zou gaan. Zo snoepte ik hem toch een keer de bal af en kon ik de eindstand op het bord zetten.”

Automatismen

“Of het dan ook een verdiende zege was? We scoorden vooral op de juiste momenten. Wavria had misschien wel de bovenhand in het spel en het meeste balbezit moet ik toegeven. Het was duidelijk dat het team goed op elkaar is ingespeeld. Wij tellen een aantal nieuwkomers en werken nog aan die automatismen. Op dit moment kiezen we ervoor om gevaarlijk te zijn in de omschakeling en dat doen we goed. Met 10 op 18 kennen we geen slechte start, maar naar mijn gevoel hadden we ook alle wedstrijden kunnen winnen.”

“Het is in elk geval leuk dat er in deze reeks iets meer wordt gevoetbald dan in derde provinciale. Ik ga wel eens graag de fysieke strijd aan, maar daar heb je constant twee verdedigers in je nek. Nu wordt er ook kort gedekt, maar er is ook wel meer ruimte om te voetballen. Dat komt me inderdaad goed uit, maar vorig seizoen liep het ook al goed vond ik. Met negen goals mag ik niet klagen, maar ik begin niet aan een wedstrijd met het idee om te scoren. Ik wil vooral de ploeg helpen.”

Benefiet bij West Brom

“Misschien had ik zelfs meer kunnen scoren als ik de wedstrijd tegen Bornem niet gemist had omwille van de benefietwedstrijd bij West Brom. Van die 5-1 nederlaag schrok ik wel. Of ik dan liever tegen Bornem speelde dan in Engeland te voetballen? Wel, je hebt als speler toch een zekere verantwoordelijkheid naar je ploeg toe. Maar deze was te mooi om te laten schieten. Al vond ik het wel vreemd dat ik was uitgenodigd. (lacht) Ik vierde met de club wel de promotie naar de Premier League, maar uiteindelijk speelde ik slechts 25 wedstrijden voor West Brom. Het was dan ook te gek om te zien dat zoveel mensen bij de handtekeningensessie nog shirts van me hadden. Waar hadden ze die nog vandaan? (lacht) Maar het was heerlijk om nog eens voor 17 à 18.000 mensen te voetballen en de complimenten over mijn fysieke paraatheid na afloop deden ook deugd.”

Genieten

“Ik werk hard om op mijn leeftijd toch nog in topvorm te blijven. Daarom ben ik ook niet bezig met het feit of dit nu mijn laatste seizoen is of niet. Het wordt drukker op professioneel vlak met ons managementbureau, maar ik geniet er nog te veel van om te stoppen. Pas als ik geen bepalende rol meer kan spelen of er geen actie meer lukt zal ik overwegen om mijn schoenen aan de haak te hangen.”