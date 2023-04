Sheldon Bateau ziet dat Beveren opnieuw z'n beste niveau haalt: “We moeten RWDM onder druk blijven zetten”

Basketbal BNXT League Glenn Temmerman ligt in de lappenmand bij Okapi Aalst: “Enkel een therapie in Nederland kan me momenteel helpen”

Glenn Temmerman (18) is een van de drie talenten die momenteel het mooie weer maken bij Okapi Aalst. Samen met Siebe Ledegen en Steff Schauvlieger verlengde hij zijn contract bij de club meteen voor drie seizoenen. Het wijst op een groot vertrouwen van de club in de speler, want Temmerman ligt al een tijdje in de lappenmand en het herstel vordert traag.