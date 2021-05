Sheldon Bateau vervangt geschorste Peyre in week van de waarheid: “Europees halen zou ongelooflijk zijn”

Voor Bateau wordt het zijn eerste basisplaats sinds 7 maart. De verdediger uit Trinidad & Tobago moest de voorbije maanden vrede nemen met een plek op de bank, maar is naar eigen zeggen “helemaal klaar” om met Malinwa Europees voetbal af te dwingen. “Het voelt goed om de ploeg op dit moment in het seizoen te kunnen helpen. Ze kunnen op me rekenen, zoals altijd. De club heeft vertrouwen in mij.”

Als KV Mechelen tegen KV Oostende beter doet dan AA Gent tegen Standard, dan is het zeker van de tweede voorronde van de Conference League. “Het is ‘crunch time’”, aldus Bateau. “Wie had gedacht dat we dit nog zouden bereiken? Maar wij, de spelers én coach, zijn altijd in onszelf blijven geloven. We hadden er vertrouwen in dat alles nog mogelijk was. (glimlacht) Europees halen zou bijna hetzelfde aanvoelen als de titel pakken. Het zou een ongelooflijke prestatie zijn.”

Ook voor Bateau zelf zou het een ferme opsteker zijn gezien zijn kwakkelseizoen. In de heenronde viel hij nog vaak naast de selectie - “een moeilijke periode” - maar rond de jaarwisseling kwam hij weer boven water. “Ik ben blij dat ik weer écht deel uitmaak van de ploeg en ik voel me veel beter dan in de heenronde. Ik doe altijd mijn best om het team te helpen. De ploeg is belangrijker dan het individu. Kijk, gezien onze prestaties als ploeg is dit seizoen gewoon een succes. Natuurlijk wil ik altijd spelen. Niemand wil op de bank zitten. Ik blijf ook pushen. Maar dat mijn situatie veel positiever is dan in de heenronde, is voor mij het allerbelangrijkste. Ik ben tevreden hier.”

Volledig scherm © BELGA