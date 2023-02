Sheldon Bateau klaar voor promotiestrijd met SK Beveren: “We hebben een grote kans, er is heel veel potentieel”

voetbal challenger pro leagueZeggen dat Sheldon Bateau een geslaagde zomertransfer was voor SK Beveren, is een understatement. De verdediger stond sinds zijn komst élke wedstrijd in de basis. Zonder schorsingen of blessures. Hij is dan ook ideaal geplaatst om zijn oordeel te vellen over de promotiestrijd en progressie die het team maakt.

Zoals het een echte winnaar betaamt, hangt het puntenverlies van afgelopen zondag nog wat in de kleren wanneer we Bateau opbellen. “Het was een heel grote teleurstelling, zeker op mijn verjaardag wou ik de drie punten. Bovendien deden we het de laatste tijd goed tegen die belofteteams. De omstandigheden zijn helemaal anders in zo’n leeg stadion, maar daar moeten we beter mee kunnen omgaan.”

Vrijdag speelt SK Beveren opnieuw voor een leeg stadion, maar deze keer wel op de eigen Freethiel. Het veld in Genk was immers te beschadigd om er ook nog eens Jong KRC Genk-SK Beveren op te spelen. “Het is uiteraard vreemd, ik maakte het nog niet vaak mee. Misschien één keer in Kazachstan, maar dat was voor een oefenmatch.”

Langste reeks

Bateau stond dit seizoen elke wedstrijd in de basis, een prestatie om u tegen te zeggen. “Ik heb heel veel matchen gespeeld in mijn carrière, maar ik denk dat dit de langste reeks is qua onafgebroken in de basis staan. Af en toe kwam ik in het begin niet in actie, maar ging ik gaandeweg mijn plaats in een team innemen. Nu was het meteen bingo. Hoe het met mijn lichaam gaat na al die wedstrijden? Beter dan verwacht. (lacht) De technische staf levert echt goed werk om me in de best mogelijke conditie aan de aftrap te krijgen.”

Hij kan dus inschatten hoe dicht SK Beveren bij het grote doel, de promotie, kan komen. “We hebben een heel grote kans, daar ben ik rotsvast van overtuigd. Je moet eens naar het potentieel van dit team kijken. Dat is enorm.”

Er kwamen in de winterstop nog heel wat nieuwkomers bij, ook zij boezemen de centrale verdediger moed in. “Filipovic is goed gestart. Het helpt dat hij met Vukotic iemand heeft die de taal spreekt in dezelfde positie. Zo kan hij de instructies sneller opnemen. Van de andere nieuwkomers viel Nsimba op in de onderlinge bekermatch tegen Antwerp. Hij lijkt een aanwinst, heeft kracht, snelheid, beweeglijkheid en techniek.”

Aan de andere kant moet SK Beveren het even zonder Taofeek Ismaheel doen. “Zijn blessure tegen Beerschot vond ik verschrikkelijk. Hij is mijn dichtste vriend in het team. Ik stond ook in de buurt en het zag er echt niet goed uit. Gelukkig lijkt het allemaal minder erg dan gedacht. Hopelijk hebben we hem in de helft van de play-offs al weer bij ons.”

