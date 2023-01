Sheila Broos (Eendracht Aalst Ladies): “Omkadering is beter, clubleiding heeft haar lessen getrokken”

“Zelf moet ik wel wat files trotseren omdat ik als laborante werk in Leuven en over de Brusselse ring moet, maar ik geraak wel tijdig op de trainingen en de wedstrijden”, gaat de middenveldster voort. “Op fysiek vlak vergen die drie wedstrijden in één week tijd wel extra inspanningen, maar het vertrouwen zit goed na de progressie die we de jongste weken maakten.”

Tegen KV Mechelen leverden jullie een degelijke prestatie, maar een tweede competitiezege bleef uit. “We zijn teleurgesteld omwille van het resultaat, want Malinwa is een haalbare tegenstander waartegen we op een tweede competitiezege hadden gehoopt. We zijn wel tevreden over onze prestatie, want we toonden alweer dat we op de goede weg zijn. We vatten de wedstrijd op Club Brugge dan ook met veel vertrouwen aan en rekenen op puntenwinst.”

Centrumspits

Jullie beschikken stilaan over een moeilijk manoeuvreerbaar geheel, maar voorin ontbreekt het jullie aan een echte centrumspits die de bal kan bijhouden. “Die zijn doorgaans moeilijk te vinden, zeker als je over een beperkt budget beschikt. De club is er nu wel mee bezig om een spits aan te trekken voor volgend seizoen.”

Vorig jaar vertrokken veel sterkhouders omdat de omkadering van de ploeg te wensen overliet. Nu is er blijkbaar meer structuur aanwezig. “De clubleiding heeft zijn lessen getrokken uit wat vorig jaar is misgelopen en is de gesprekken met de speelsters sedert december opgestart. Contractverlengingen zijn er nog niet, maar het ziet er wel naar uit dat de huidige kern in grote lijnen zal intact blijven. Of ik er zelf al uit ben of ik mijn verbintenis verleng? Daar kan ik momenteel nog niet op antwoorden. Ik concentreer me voorlopig uitsluitend op de wedstrijden.”

Jij was lange tijd out met een rugletsel. Wat is er precies verkeerd gelopen? “Ik brak een ruggenwervel in de heenwedstrijd tegen KV Mechelen nadat ik door een tegenstandster onnodig hard werd geduwd en slecht neerkwam. Het vergde veel tijd vooraleer de wervel aan elkaar groeide, zodat ik pas na de winterstop de competitie kon hervatten. Pijnvrij zal ik nooit meer zijn omdat de wervel ingedeukt is en niet meer op zijn plaats kan komen. Vooral in rust ondervind ik last en dat zal helaas voor de rest van mijn leven zo blijven.”

