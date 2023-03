Shari Van Belle (OHL): “In Anderlecht gaan we weer voor de drie punten”

“Ik heb gespannen naar Standard – Anderlecht gekeken”, zegt linkerflankspeelster Shari Van Belle (23) .”Het is ergens goed dat Anderlecht net als wij voor de tweede keer op rij in de play-offs punten liet liggen, zo kregen ze ook die mentale dreun kregen die wij de dag voordien kregen. En zo kregen zij geen positieve boost voor de match van zaterdag. Anderzijds moeten wij niet bezig zijn met andere resultaten. Focussen op onszelf is de boodschap.”

Intussen is Standard wel tot op drie punten van leider OHL genaderd, Racing Genk tot op vier. “Er is maandenlang ten onrechte beweerd dat het om de titel ging tussen OHL en Anderlecht. Omdat in de play-offs iedereen van iedereen kan winnen en omdat , zo blijkt nu, er nog méér ploegen de kwaliteiten hebben om de titel te kunnen ambiëren. ”

Kan OHL zich herpakken na die slechte start in de play offs? Er is nog niets aan de hand. Wij blijven aan de leiding. Maar het is wel jammer dat we nalieten uit te lopen op de concurrenten, had voor meer rust kunnen zorgen in de groep.” Want inderdaad, OHL raakte tegen AA Gent niet in zijn spel, en datzelfde Gent werd anderhalve maand geleden nog met 6-1 weggezet. “Het kan zijn dat de stress en de zenuwen onbewust gaan spelen. Wij hebben een erg jonge kern hebben, met meisjes die nog niet altijd goed kunnen omgaan met dat soort druk. Anderzijds lopen daar toch ook enkele jonge Flames bij, die de stress van interlands of zelfs van een Europees kampioenschap meegemaakt hebben.”

“Wij hebben tijdens een groepsgesprek donderdag wel gevraagd de druk van bovenaf weg te houden. En wij gaan het nu match per match bekijken, zonder rekenen. Iedereen wil er nog helemaal voor gaan. Of een mogelijke transfer bij sommige speelsters hen ook wat verlamt? Er zullen er wel zijn die door managers gepusht worden, maar ik denk het niet. In Anderlecht gaan we trachten te doen wat we de hele reguliere competitie deden: ons eigen spel spelen en voluit en zonder bijgedachten voor de drie punten gaan”.