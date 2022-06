Shari Bossuyt pakt zilver op BK tijdrijden: “Moeilijk parcours, heel lastig om pure wattages te rijden”

Geen haar op het hoofd van Shari Bossuyt (21) dat voor de start van het BK dacht aan de driekleur in het tijdrijden. “Lotte is vijf jaar ouder, ik heb nog altijd tijd om wat te groeien”, vertelde de meid van Canyon-Sram Racing. “Ik vond dit een heel moeilijk parcours. In de afdaling kon je niet echt recupereren, er was geen enkele strook bergaf waar je even de benen kon stilhouden. Enkel in het laatste stuk lukte dat wel, maar daar moest je al voldoende snelheid maken voor de klim. Ik had het heel moeilijk om pure wattages te rijden. Daar was ik vandaag niet top in. Bij de eindafrekening zal dat geen verschil hebben gemaakt. Mijn achterstand zou nog altijd groot geweest zijn.”