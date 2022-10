Shanyl De Schoesitter van wereldbeker naar de Koppenberg en EK: “Start van seizoen verliep zeer vlot”

Veldrijden junioresHet gaat hard voor Shanyl De Schoesitter. Deze zomer koerste ze als nieuweling nog op de weg. In september trad ze als junior aan in het veldrijden. In werkelijkheid rijdt ze evenwel meestal met de elites mee en dat gaat haar goed af. Recent maakte ze haar debuut in de wereldbeker. Morgen wacht de Koppenberg. Jawel, de Koppenberg.

Shanyl De Schoesitter maakt als eerstejaars bij de juniores meteen indruk. In haar allereerste veldrit van het seizoen won de junior meteen bij de elites. “Akkoord, in Wiekevorst ging het om een B-cross. Toch was het een geweldige opsteker om in mijn allereerste cross als jongste deelneemster meteen te winnen bij de elites. Het gaf me vleugels zo vroeg in de campagne. Nadien volgden er in eigen land enkele A-crossen, waar ik opnieuw startte bij de elites. Hoewel het wennen was, verliep de start van het seizoen zeer vlot.”

Aanpassen

Shanyl De Schoesitter gaat dieper in op dat ‘wennen’. “In die A-crossen moest ik het opnemen tegen de absolute wereldtop bij de profs, noem het maar de Nederlandse armada. Ik moest me inderdaad aanpassen. Vorig jaar won ik nagenoeg elke wedstrijd, waarin ik van start ging. Nu is het goed mogelijk dat ik als vijftiende over de streep kom en toch een dijk van een wedstrijd heb gereden. Er wordt tot de laatste meter strijd geleverd, vaak wordt er nog veel beslist in de laatste ronde. Dat was voorheen zelden het geval. Tot nu toe heb ik alle crossen kunnen uitrijden. Geen enkele keer dreigde ik ingelopen te worden. Vorige week mocht ik dan van de bondscoach debuteren in de wereldbeker. In het Tsjechische Tabor werd ik zestiende. Op zich was dat een spannend moment. Selecties voor de wereldbeker worden begrijpelijkerwijze laat gemaakt, zodat ik lang in het ongewisse bleef of ik al dan niet naar Tabor mocht afreizen. Ik moest daar ook op de laatste rij starten. Dit weekend mocht ik in Maasmechelen (De Schoesitter werd twintigste, red.) op de voorlaatste rij starten. Er is dus vooruitgang (lacht). Bij de nieuwelingen stond ik gewoon op de eerste rij.”

Drukke dagen

Er wachten Shanyl De Schoesitter enkele mooie wedstrijden. “Op 1 november start ik op de Koppenberg. Volgend weekend is er dan een eerste Europees kampioenschap als junior. In Namen zal ik immers opnieuw bij de juniores rijden in plaats van bij de elites. Dat is trouwens in alle kampioenschappen het geval. Ik weet niet goed wat ik van dat EK mag verwachten. Het parcours is niet vergelijkbaar met wat we al voorgeschoteld kregen. Ik laat het rustig op mij afkomen, maar wil er wel vol voor gaan.”