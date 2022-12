Shanyl De Schoesitter is Belgisch kampioen strandracen: “Deze titel ontbrak nog op mijn palmares”

Is de Belgische titel van Shanyl De Schoesitter in het strandracen een verrassing? Ja en neen. Op basis van het talent was het podium zeer logisch. Anderzijds had ze aanvankelijk andere plannen. “Ik was inderdaad eerst niet van plan om te starten in Bredene. Ik was op stage in Spanje. Ik wou echter heel graag starten in de veldrit in Gavere. Om die reden zijn we vijf dagen vroeger dan voorzien teruggekeerd naar ons land. Vermits ik toch thuis was, konden de plannen probleemloos gewijzigd worden. Vorig seizoen had ik wel al aan twee strandraces deelgenomen, maar het was toch nog aanpassen. Een specifieke fiets had ik niet. Ik heb dan een fiets met achter- en voorvering genomen en daar zandbanden op laten steken. De fiets werd ook wat lichter gemaakt. Het pakte allemaal goed uit. Deze titel ontbrak nog op mijn palmares. Vorig jaar werd ik tweede, maar dat was in een open categorie. Nu werd ik allround vierde, maar was wel de beste bij de U19.”