Shanyl De Schoesitter is Belgisch kampioen mountainbike: “Hoogtemeters maakten het zwaar”

In Houffalize pakte Shanyl De Schoesitter de zaken verstandig aan. “Houffalize is wat Wimbledon voor tennissers is. In de wereld van het mountainbiken is het een begrip. De hoogtemeters maakten het zwaar. Per ronde moesten we drie keer over een stevige helling. Over het hele traject haalde ik vijfhonderd hoogtemeters en dat is echt pittig. Ik nam een kopstart, maar in de eerste afdaling wou ik geen onnodige risico’s nemen. Daarom nam ik de B-route. Die is iets langer, maar minder gevaarlijk. Het gevolg was wel dat een concurrente me kon passeren. Nadien kon ik snel terug in het wiel komen en op de eerste echte helling ging ik haar voorbij. Stelselmatig kon ik mijn voorsprong verder uitbouwen. Heel precies weet ik het niet, maar aan de finish moet mijn bonus opgelopen zijn tot ongeveer anderhalve minuut.”