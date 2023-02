Shanyl De Schoesitter debuteert zaterdag op WK in Hoogerheide: “Als jongste van de ploeg mag ik ervaring opdoen”

De derde plaats op het BK heeft de bondscoach wellicht helemaal overtuigd om Shanyl De Schoesitter terecht mee te nemen naar het WK in Hoogerheide. Zaterdag mag ze de spits afbijten. “Ik wist dat er een behoorlijke kans was dat ik naar het WK mocht gaan, maar er is toch altijd wat onzekerheid. Vorig jaar mochten er slechts twee juniores mee naar Amerika. Nu is het WK natuurlijk veel dichter bij huis. De supporters zullen op post zijn. We starten zaterdag als eersten al om 11 uur. Misschien zijn we het proefkonijn voor anderen.” (lacht)

Voorbereiding

Hoe verliep de voorbereiding op dit WK? Shanyl De Schoesitter oogt tevreden. “Na het Belgisch kampioenschap heb ik deelgenomen aan de manches van de Wereldbeker in Benidorm (negende, red.) en Besançon (zestiende, red.). Ik heb van de cross in Benidorm gebruik kunnen maken om die wedstrijd te combineren met een stage in Spanje. Daar heb ik me uitstekend kunnen voorbereiden. Beide crossen werden gereden op een snelle en droge ondergrond. Wellicht zal ik zaterdag in Hoogerheide een gelijkaardig parcours aantreffen. De voorbije dagen heeft het immers nauwelijks geregend. In Benidorm vlotte het goed, in Besançon iets minder.”

Verwachtingen

Met welke verwachtingen steekt Shanyl De Schoesitter dit weekend de grens over? “Ik kan dat vooraf zeer moeilijk inschatten. Als jongste van de ploeg mag ik ervaring opdoen. Uiteraard zullen we naar onze noorderburen kijken, maar ik verwacht ook wel iets van mijn teamgenoten. Voor mezelf durf ik geen resultaat voorspellen. Ik mag proeven van het grote werk. Ik zal zaterdag tevreden zijn als ik het gevoel heb dat ik honderd procent mijn best heb gedaan en mijn ding heb kunnen doen. Nadien kijken we wel naar het eindresultaat. Dit is voor mij een mooie leerschool.”

Lees ook: meer veldrijden