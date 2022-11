Shanyl De Schoesitter debuteert op EK met tiende plaats: “Dit resultaat is boven de verwachtingen”

Shanyl De Schoesitter blikt tevreden terug op haar EK. “Vooraf had ik niet echt verwachtingen uitgesproken. Ik liet het wat op mij afkomen. Dit resultaat is boven de verwachtingen die ik in mijn hoofd had. In eerdere wedstrijden voor de wereldbeker eindigde ik als zestiende en zeventiende. Dat was al verdienstelijk voor een debutante. Door vooraf te temperen stond ik ook met minder stress aan de start. Het was een technisch parcours met veel modder. In de afdalingen kon ik me als mountainbiker beter uitlever. De voorbije crossen waren allemaal veel sneller.”

Mislukte start

In de aanvangsfase leek het nochtans fout te lopen voor Shanyl De Schoesitter. “Ik moest op de laatste rij van start gaan. Tot overmaat van ramp geraakte ik niet meteen in mijn klikpedaal. Ik begon als een van de laatste rensters aan de eerste helling. Op die eerste klim kon ik wel al enkele concurrenten voorbijgaan. Ook in de afdaling kon ik tegenstandsters passeren, zodat ik redelijk snel vooraan kon komen postvatten. Even reed ik zelfs in achtste positie. Op de helling aan de start lukte het prima, de kasseihelling was iets lastiger. Daar konden twee rensters me nog inhalen, maar dat kon de pret nauwelijks bederven. Zo een EK geeft toch een speciaal gevoel. Je rijdt in een nationale trui. Waar op gewone crossen enkel mensen uit de eigen entourage je aanmoedigen, merk je nu dat alle landgenoten je toeschreeuwen. Dat geeft toch wel een fijn gevoel.”

Vervolg?

Hoe ziet de nabije toekomst er nu uit voor Shanyl De Schoesitter? “Volgende vrijdag ga ik zeker van start in de Jaarmarktcross in Niel. Op selecties voor de wereldbeker is het nu even wachten. Na de wedstrijd in Niel wordt er een tussentijdse evaluatie gemaakt. De mate van frisheid zal bepalen hoe de komende weken er verder zullen uitzien.”