Shakedown Rally van Haspengouw is achter rug, organisatie roept fans op om veiligheidsregels te respecteren

Voetbal Tweede nationale A Olsa-CEO Bart Vermeulen voor derby tegen Oudenaarde: “Zespunten­match met alle ingrediën­ten om er wedstrijd van het jaar van te maken”

Voor het Brakelse bestuur van Olsa was het deze week hinken op twee gedachten. Enerzijds was er de jammerlijke en vermijdbare nederlaag tegen Gullegem waardoor het degradatiespook nu echt wel opduikt aan de Parkweg, anderzijds was er ook fierheid over de periodetitel van het opleidingsteam in tweede provinciale. Zaterdagavond staat een onvervalste en felgeladen derby op het programma tegen de buren uit Oudenaarde, die net als Olsa in puntennood verkeren.