Shakedown Rally van Haspengouw achter rug. Organisatie roept fans op om veiligheidsregels te respecteren.

Gisteren, donderdag, was Velm het episch centrum van de voorbereidingen op de 25ste editie van de Rally van Haspengouw, de opener van het Belgian Rally Championship. De deelnemers hadden er de mogelijkheid om te gaan proefdraaien, in afwachting van de wedstrijd zelf, die zaterdag verreden wordt.

“Dit is het tweede jaar dat we deze plek voor de shakedown gebruiken”, aldus Benny Giebens, de sterke man achter de organisatie van de Rally van Haspengouw. “Die shakedown verliep prima en we kunnen meteen ook de veiligheid al eens testen, in afwachting van de wedstrijd van komende zaterdag. Ik zou bij deze ook alle fans en liefhebbers willen oproepen om de veiligheidsvoorschriften te respecteren, want daar valt of staat het succes van deze wedstrijd en onze sport mee. Indien mensen dat niet kunnen, dan zullen wij niet aarzelen om één of meerdere proeven te annuleren. Bij deze wil ik ook onderlijnen dat iedere rechtgeaarde rallyfan bij misbruik, op een beleefde manier mag tussenkomen. Wijs de mensen gerust op hun verantwoordelijkheden.”

Ik hou van autosport

Bij de deelnemers zaterdag vinden we ook Tom Boonen, de ex-wereldkampioen wielrennen, die duidelijk zijn hart aan de rallysport verloren is. “Ik rijd dit weekend bij de Historics, met een Lancia Delta Integrale, een tweede iconische wagen, na de Porsche 911 van mijn rallydebuut enkele weken geleden. Ik ga de auto moeten ontdekken en in tegenstelling tot de Porsche is dit een vierwielaangedreven wagen, wat maakt dat we op een andere manier moeten rijden. Ik hou echt van auto’s en autosport en hoop zeker nog enkele rallywedstrijden te kunnen afwerken.”

Kris Princen is dan weer de topper uit eigen streek, want met navigator Peter Kaspers kan hij een zesde zege in de Rally van Haspengouw behalen. “Al zie ik mezelf niet als favoriet voor de zege, dan kijk ik eerder naar gewezen kampioen Adrian Fernémont in de Skoda. Ik ga trachten om voor een podiumplek te vechten en mij vooral te amuseren. Ik rij sowieso geen volledig kampioenschap meer, dus het plezier is het belangrijkste. En wat mij betreft ook een oproep aan de fans: hou het veilig!”

De rally van Haspengouw start zaterdag iets na acht uur en eindigt goed twaalf uur later.