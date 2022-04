Sgolba Aalter kampioen in eerste provinciale: “En nu galamatch tegen Knesselare”

Sgolba Aalter hield het vorig seizoen voor bekeken in eerste landelijke. Met eigen jeugd zou de ploeg uit het Meetjesland een doorstart maken in eerste provinciale. De B-ploeg werd de A-ploeg en die schoot als een bezetene uit de startblokken.

“Ik had niet verwacht dat we dit seizoen al kampioen zouden spelen”, geeft coach Dirk Baete toe. “De doelstelling was play-offs halen. Maar we wonnen de eerste dertien matchen van het seizoen. De sterkte van deze ploeg is dat ze al tien jaar met elkaar samenspelen. Ze kennen elkaars sterktes en zwaktes. Iedereen haalt voor elkaar de kastanjes uit het vuur. De ploeggeest is supergoed. Het enige wat de ploeg miste, was een goede dirigent.”