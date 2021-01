Sgolba Aalter doekt ploeg in eerste landelijke op: “Eigen jeugd kansen geven in eerste provinciale”

BASKETBAL EERSTE LANDELIJKEBasketbalclub Sgolba Aalter doekt het team in eerste landelijke op. De Meetjeslanders maken een doorstart in eerste provinciale. “We willen eigen jeugd kansen geven in het fanionteam”, zegt voorzitter Raymond Van Pestel ambitieus. Zowat de hele huidige A-kern moet op zoek naar een nieuwe ploeg.

Sgolba Aalter is volgend seizoen niet meer terug te vinden in de tabellen van eerste landelijke. “De laatste twee seizoenen bengelden we onderin het klassement”, blikt voorzitter Raymond Van Pestel terug. “Bovendien kunnen jeugdspelers noch supporters zich nog identificeren met de eerste ploeg. Bijna alle spelers komen van buitenaf. Toegegeven, eerste landelijke is te hoog gegrepen voor de eigen jeugd.”

B- wordt A-ploeg

Maar ook voor de van buitenaf aangetrokken spelers bleek het niveau best moeilijk. “Kalme periodes zoals corona zetten je aan het denken”, legt Van Pestel uit. “We hebben lang over onze beslissing nagedacht. We hebben onze eigen jeugdspelers te lang verwaarloosd. Onze B-kern wordt volgend seizoen de fanion, met een tweetal versterkingen. Dirk Baete blijft trainer. Arthur Boelens, Sem Vanderbauwhede en Thibault Devreese blijven aan boord. We zoeken zeker nog een guard. Aalter zal met ambities aan het seizoen in eerste provinciale starten, want we willen de eindronde spelen. Maar wel met eigen jeugd. Als er dan een promotie naar tweede landelijke inzit, zullen we die zeker niet afslaan.”

Quote We zullen met ambitie aan het seizoen in eerste provincia­le beginnen, want we willen de eindronde spelen. Maar wel met eigen jeugd Aalter-voorzitter Raymond Van Pestel

Dus moeten de hele spelerskern en huidig coach Steven Snoeck op zoek naar een nieuwe uitdaging. “Het was al een ‘kloteseizoen’ en nu komt dat nog eens erbovenop”, zucht Snoeck. “Ik heb begrip voor de beslissing, maar plezant is het niet. Voor mezelf maak ik me weinig zorgen, maar de spelers konden zich niet bewijzen. Toch hebben ze genoeg kwaliteiten om een geschikte ploeg te vinden. Ik vrees dat Aalter niet de enige ploeg is. Er zullen nog teams volgen”, meent Snoeck.

Aandacht voor eigen jeugd

“Nochtans is de coronaproblematiek niet de échte reden”, maakt Aalters voorzitter Van Pestel zich sterk. “Dankzij de schorsing van de competities hebben we nu zelfs geld over. Dat willen we investeren in onze jeugd. We willen onze jeugdcoördinator beter ondersteunen en de jeugdwerking voort professionaliseren. We voelen dat er een nieuwe wind door de club waait. We krijgen heel wat positieve reacties op onze beslissing.”

“Normaal hadden dit seizoen de provinciale bekerfinales in Aalter plaatsgevonden. Die worden nu verplaatst naar volgend seizoen, ook in Aalter. Na corona hoop ik op extra veel volk. Ik heb nu al heel veel zin in het nieuwe seizoen. En dat is goed, want mijn goesting was wat weg. Dus hebben we de enige juiste beslissing genomen”, besluit Van Pestel kordaat.