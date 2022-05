Sezoens Bocholt en Serge Spooren verliezen topper met 30-28 bij leider Visé: “Op de cruciale momenten waren we niet fris genoeg”

Na de rust bleef Bocholt op achtervolgen aangewezen. Een kwartier na de rust scoorde Yannick Glorieux de 23-22 en was er weer hoop voor de talrijk meegereisde supporters. Visé liet de teugels niet los en hield de punten in eigen huis. T1 Korneel Douven was erg gelukkig. “We staan in de finale met het thuisvoordeel. Als het tegen Bocholt is, spelen we eerst op donderdag 26 mei uit in de Damburg. Zaterdag is de return en een eventuele belle op 4 juni opnieuw in Visé.

Briljante Serge Spooren

“We speelden zeker geen slechte wedstrijd, maar op de cruciale momenten waren we niet fris genoeg”, stelde een aangeslagen Serge Spooren vlak na de wedstrijd. “We kampen met blessures en de meeste jongens zitten op hun tandvlees. De kalendermaker is niet goed bezig. Heb je al gekeken naar volgend seizoen? Met het programma van de Red Wolves inbegrepen heb ik slechts één weekend vrij! We zijn geen profs hé. Visé won verdiend, want we leden dom balverlies in offense en er waren enkele vermijdbare loopfouten. De frisheid is duidelijk zoek. Visé speelde geen Final Four en lag vroegtijdig uit de beker van België. De gekwetsten bij hun zijn terug en ze mikken op de titel. Hun volste recht. Tegen Tongeren moeten we het afmaken en hopelijk zijn we dan nog sterk genoeg om het in de finale tegen Visé waar te maken”, besluit Spooren die woont in Vught.