Uitstekende doelman Clem Leroy

“Het heeft bloed, zweet en tranen gekost om deze beker van België te winnen”, stelde een eerlijke doelman Clem Leroy na de gewonnen finale. “We wisten dat Tongeren zou vechten tot de laatste snik. De eerste helft verliep evenwichtig en telkens we de kans kregen om een kloofje te slaan vocht Tongeren terug. Na de rust hetzelfde spelbeeld. Ik had enkele miraculeuze reddingen in huis, zodat de Eburonen geen kloofje konden slaan. Aan de overkant stopte Arthur Vanhove een strafworp van Yannick Glorieux. Dat gaf Tongeren weer moed om langszij te komen. Sergio Rola, Wout Winters en Serge Spooren brachten ons enkele doelpunten op voorsprong. Het moment om het definitief af te maken kwam er niet. Sergio Rola scoorde 28-26 en de buit leek binnen. Brian Meulders, uitmuntend bij de Zuid-Limburgers bracht Tongeren terug tot op één doelpunt verschil. Met nog 25 seconden op de klok kreeg Tongeren een strafworp. Arber Qerimi dwong verlengingen af.”

Frisser in de verlengingen

“In de eerste verlenging van vijf minuten scoorde Qerimi van ver. Gelukkig wisten we een versnelling hoger te schakelen en met treffers van Sergio Rola, Serge Spooren en Jeroen De Beule sloten we de eerste verlenging af met een voorsprong. In de tweede verlenging nog even weerstand van Tongeren, maar toen Jeroen De Beule en Wout Winters scoorden was de eerste prijs van het seizoen binnen. Een opluchting van formaat. We hadden het mentaal moeilijk na het verlies tegen de Lions in de finale van de BENE-League. Dit moet ons een boost geven om nu ook landskampioen van België te worden.”

Sterke Wout Winters

Collectief kon T1 Bart Lenders rekenen op een sterk Bocholt, maar op de belangrijke momenten was de steeds hardwerkende Wout Winters extra bij de les. “Of we zo een spannende finale hadden verwacht? Eigenlijk wel. Tongeren is een zeer sterke ploeg met veel ervaring. De laatste weken speelden ze minder, maar we waren gewaarschuwd dat ze zouden vechten als leeuwen om hun hoofdstuk af te sluiten met een zevende beker van België. Waarom we verlengingen nodig hadden? In de slotfase van de wedstrijd waren we niet koelbloedig genoeg. We gingen panikeren en Tongeren kon profiteren. Gelukkig toonden we ons fysiek ijzersterk in die verlengingen en is die eerste prijs verdiend. We komen uit een klein dipje. Dit hadden we nodig om het niveau terug op de rails te krijgen. Tja, het nadeel van succes zeker. Iedereen verwacht altijd dat Bocholt alles wint. Zo werkt het niet in de sport. We zijn en blijven een topteam, maar kunnen ook eens een mindere wedstrijd spelen zoals tegen de Lions. Nu een feestje bouwen dat enkele dagen zal duren, want volgend weekend zijn we vrij.”

Ontgoochelde Colin Glesner

“Dit komt hard aan”, stelde een uitstekende hoekspeler Colin Glesner met de tranen in de ogen. “We speelden een topwedstrijd op alle vlakken. Iedereen was extra gemotiveerd en sinds we ons konden kwalificeren voor deze finale was heel de club in de ban om het Tongerse hoofdstuk af te sluiten met een prijs. Heb je ons publiek vanavond gezien? Fantastisch hé. Wat een vocale steun en geweldige sfeer. Zelden gezien. Helaas kunnen we deze mensen geen beker schenken. We hebben er alles aan gedaan en konden verdiend verlengingen uit de brand slepen. Waar het fout liep? Details hebben deze wedstrijd beslist. In de verlengingen waren we fysiek niet meer opgewassen tegen de Damburgers. Hun bank is ruimer. Of we moeten trots zijn op deze prestatie? Het was voor de supporters een schitterende wedstrijd, maar bij een nederlaag kan je niet trots zijn. De ontgoocheling haalt hier de bovenhand. Het zal nog enkele dagen nazinderen. Wat de plannen zijn voor volgend seizoen? Ergens is het jammer dat twee traditieclubs als Initia Hasselt en Tongeren gaan verdwijnen. Om echter de kloof met de topteams Bocholt en Pelt te kunnen dichten was een fusie nodig. Door de krachten te bundelen kan Hubo Handbal volgend seizoen verrassend uit de hoek komen. Ik zie dat project volledig zitten en ben blij met mijn keuze voor Hubo Handbal.”

Scores Sezoens Achilles Bocholt: Spooren 9, Winters 7, Glorieux 6, Rola 6, De Beule 4, Claessens 3.

Scores HC Tongeren: Qerimi 9, Meulders 8, Colin Glesner 6, Nathan Bolaers 4, Thomas Bolaers 1, Florian Glesner 1, Marchal 1, Rodado 1.