Servaas Buysschaert twee seizoenen langer bij Oostende: “We geloven in onze ‘drie musketiers’”

Dankzij de zege van vorig weekend in eigen huis tegen Feyenoord Rotterdam is het team van coach Gjergja immers al zeker van de polepositie, goed voor een plek in de halve finale van de Belgische play-offs én het thuisvoordeel tegen Bergen of Antwerpen, die nog hun kwartfinales moeten afwerken. De Oostendse spelersbus vertrok donderdag na de ochtendtraining voor een trip van liefst 421 km. Buysse, Brimah en Gillet maken geen deel uit van de wedstrijdselectie. De jongeren Pintelon, Kediambiko en Vandenbossche reizen mee naar het uiterste noorden van Nederland, op zoek naar een achtste zege in de Elite Gold.

Er viel aan zee ook extrasportief nieuws te rapen met de contractverlenging van Servaas Buysschaert tot 2024. “We trekken voor volgend seizoen volledig de kaart van onze eigen centers”, vertelt CEO Jurgen Vanpraet. “Naast Buysschaert en Bratanovic zal Jesse Waleson de kern opnieuw vervoegen. In het verleden haalden we veelal een buitenlander in huis, maar we geven nu de drie jongens uit eigen stal alle kansen om zich voort te ontwikkelen. Ze hebben al bewezen uit het juiste hout gesneden te zijn, wat niet wegneemt dat er zeker nog een groeipotentieel is. We geloven in onze ‘drie musketiers’.”

Van der Vuurst de Vries

“Ik ben supercontent dat ik heb bijgetekend voor twee jaar”, vertelt de 23-jarige Buysschaert. “Het is een mooie kans om nog twee seizoenen bij de beste club van België te kunnen spelen en ervaring op te doen in een fantastische zaal met dito supporters. Ik kijk er enorm naar uit.”

Eerder deze week liet de club ook weten dat point guard Keye van der Vuurst de Vries zich ter beschikking stelt van de NBA-draft van volgend seizoen. “Dit betekent uiteraard niet dat hij meteen onze club zal verlaten”, reageert Van Praet. “Alle opties blijven open en Keye staat ook nog één jaar onder contract. We zijn hoe dan ook blij met de aandacht die onze spelers krijgen na de mooie sportieve prestaties op nationaal en Europees vlak in de Champions League. Jonge talenten laten doorstromen naar de hoofdmacht maakt onderdeel uit van ons DNA”, zegt de CEO, zaterdagavond te gast op de eerste BNXT Awards, waarvoor een pak Oostendenaars genomineerd is. Dario Gjergja (coach), Levi Randolph (MVP), Pierre-Antoine Gillet (Player of the Year), Haris Bratanovic (Rising Star of the Year) en Mikael Jantunen (Sixth Man of the Year) maken in de AED Studios in Lint kans op een individuele trofee.

