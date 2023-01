Serginho is nieuwste aanwinst van RSCA Futsal: “Ik wil prijzen pakken bij mijn debuut in Europa”

Futsal eerste nationaleRSCA Futsal heeft zich versterkt met de Braziliaanse aanwinst Sergio William De Amorim (27). De zevenentwintigjarige nieuwkomer kreeg als roepnaam ‘Serginho’ mee. In eigen land was Serginho een van de smaakmakers in de competitie, maar tot op heden deed hij geen ervaring op in het buitenland. Daar komt nu verandering in.

In 1982 Mundial nam ene Serginho deel aan het WK voetbal. Twintig jaar later dook er een nieuwe Serginho als linksachter op bij AC Milan. Zijn er familiebanden? “Het antwoord van ‘deze’ Serginho is duidelijk. “Neen, in Brazilië krijgt iedereen een roepnaam. Je hebt misschien al opgemerkt dat die namen vaak eindigen op ‘ao’ of ‘inho’. ‘Ao’ wijst op een vergroting. Fernandao betekent dus de ‘grote Fernand’. Het achtervoegsel ‘inho’ is dan weer een verkleining. Serginho betekent dus letterlijk ‘de kleine Serge’. Het is naam die in mijn thuisland wel vaker voorkomt.”

Debuut in Europa

Zoals veel voetballers combineerde Serginho aanvankelijk het veldvoetbal met het zaalvoetbal. “Tot mijn veertiende combineerde ik beide sporten. Toen koos ik voor het futsal. In eigen land was ik professioneel actief bij Santo André Intelli (2017), Tubarao (2018 tot 2020) en Atlantico (2021 tot 2022). De Braziliaanse competitie loopt niet parallel met de Europese. Onze campagne eindigt in jullie winter. Dat zorgde ervoor dat ik naar Anderlecht kon komen. Het is de eerste keer dat ik in Europa aan de slag ga, maar de ambities zijn er. Ik wil prijzen pakken bij mijn debuut in Europa. Serginho moet een naam worden in het futsal. Uiteraard spreekt de Final Four me aan. Ook daar wil ik slagen.”

Bekenden

In eigen land behoorde Serginho tot de nationale U21. In welke mate kent hij zijn nieuwe club? “De reputatie van doelman Roncaglio en Roninho ken ik. Mannen als Grello en Diogo zijn in België begrippen. Zij spelen echter al te lang in Europa om hen echt te kennen. Ik heb er een enkele vluchten opzitten. Van Curitiba ging het naar Sao Paulo. Vandaar vloog ik door naar Frankfurt. Uiteindelijk belandde ik in Zaventem. Ik heb enkele dagen kunnen aanpassen en wil me nu volledig inwerken.”