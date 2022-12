Serge Tabekou wijst Lierse de weg tegen Dender: “Weer stapje dichter bij uiteindelijke doel”

Berchem ontsnapt aan forfaitne­der­laag na lichtpanne en klopt Racing Mechelen met late strafschop (2-1): “Deze is voor Jef”

Net als vorige week kwam Berchem ook tegen RC Mechelen al na drie minuten op achterstand. Een dramatische start na wat een fantastisch eerbetoon was geweest voor de aftrap ter nagedachtenis van Berchem-superfan Jef Walravens die vorige week overleed. Maar de thuisploeg reageerde en kwam kort voor het uur op gelijke hoogte na een goal van Noah Neiman, al was er twijfel of de bal daarbij over lijn was. Een lichtpanne leek daarna nog roet in het eten te gooien, maar de wedstrijd kon op het nippertje worden hervat en in het slot hield Berchem de punten nog thuis.

