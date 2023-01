Serge Spooren (Red Wolves): “Historische zege tegen Tunesië geeft uitzicht op tweede plaats in onze poule”

“Hier zijn geen woorden voor”, stelde Serge Spooren vanuit Zweden. “We zijn hier schitterend ontvangen en werden zeker met het nodige respect behandeld. België werd niet aanzien als een kansloos landje. Mooi toch. Tegen Tunesië wisten we dat het een harde noot ging worden om te kraken. Collectief hebben we gestreden als leeuwen en deze historische zege is een hoogdag voor het Belgische handbal. De meeste jongens hebben hier vele jaren moeten voor knokken en veel opgeven, maar dit is de kroon op het werk van ons harde labeur. Het Belgische handbal krijgt een Europese uitstraling en daar mogen we best trots op zijn. We kregen ook veel positieve reacties van mensen uit een andere sportwereld en dat doet zeker deugd.”

Bahrein

“Wat we mogen verwachten van Bahrein? Ze speelden gelijk tegen Tunesië en zijn zeker niet te onderschatten. Integendeel, een sterk land waar we opnieuw top moeten zijn om te kunnen winnen”, weet de sterspeler van Sezoens Bocholt. “We hebben er alle vertrouwen in. De sfeer bij de Red Wolves is uitmuntend. Uiteraard hebben we het nodige respect voor Bahrein. We beseffen dat op een WK elk land een moeilijke tegenstander is, maar de Red Wolves hebben ook reeds bewezen dat we onze plaats waard zijn op dit wereldkampioenschap. We gaan voluit voor de tweede plaats en dan krijgen we nog leuke wedstrijden in het vooruitzicht. Met wedstrijden tegen Amerika, Kroatië en Egypte kunnen we nog mooie dingen laten zien”, besluit de 29-jarige Serge Spooren, die vier keer kon scoren tegen Tunesië.