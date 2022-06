Serge De Backer heeft nieuwe ploeg van FC Ganshoren op papier: “We willen minstens even goed doen”

In februari keerde Serge De Backer terug naar de club waar hij twintig jaar lang (!) trainer was geweest, maar nu als manager. “Sportief kunnen we terugblikken op een goed jaar, al kon het zeker nog beter. De start was slecht, waardoor we steeds achter de feiten aanholden. Wij waren beter dan Tubeke, maar zij speelden wel de eindronde. Volgend seizoen willen we minstens even goed doen, al heeft trainer Michel Delph het over de top drie. Ik kan bij mijn terugkeer enkel vaststellen dat er op en naast het veld goed werk wordt geleverd. Hoe ik me als Vlaming voel in Brussel? Ik voel me een Brusselaar. (lacht) Dat geldt trouwens voor heel wat bestuursleden. Taalbarrières zijn er voor mij niet.”