Serge Crève zet indrukwekkende 27 op 30 neer met Ternesse: “Ik had me geen mooiere start kunnen dromen”

Het was zondag alweer de vijfde zege op rij voor Ternesse. “En dat terwijl we toch vier basisspelers misten”, vertelt Crève. “Bovendien viel Borahsasar na een kwartier uit met een verrekking. Om maar te zeggen dat we over best een brede kern beschikken, waardoor we wel één en ander kunnen opvangen zonder al te veel aan kwaliteit in te boeten.”

Ternesse is zo genaderd tot op twee punten van het nummer drie in de stand Berg en Dal. “De eerste twee plaatsen zijn iets te ver weg, maar ik zou toch nog graag een plekje opschuiven in het klassement. Al zijn we nu ook al zeker van de eindronde, waardoor ons seizoen sowieso geslaagd is. Alles wat er nu nog bijkomt, is bonus. Een eventuele promotie is dus zeker geen must. Integendeel. Ik denk dat de club op dit moment nog niet helemaal klaar zou zijn voor een stap hogerop. Het zou misschien wel eens een vergiftigd geschenk kunnen zijn, maar dat zien we dan wel weer. We gaan het in elk geval niet laten liggen. Ik zit bijvoorbeeld lang genoeg in het voetbal om te weten dat je moet pakken wat je kan pakken.”

Sinds Crève in januari het roer overnam bij Ternesse verloren de Wommelgemnaren amper één keer. “Ik had me geen mooiere start kunnen dromen hier. Af en toe hadden we misschien wel eens het geluk aan onze kant, maar over het algemeen zijn we aan schitterende reeks bezig na Nieuwjaar. We beschikken in elke linie duidelijk over de nodige kwaliteiten, waardoor het plaatje momenteel volledig klopt.”

Cornelissen (Berchem) en Jacobs (GR Katelijne) in

Ternesse ziet na dit seizoen wel sterkhouders Zakaria Haid El Assiri (City Pirates) en Hakim Borahsasar (Sint-Lenaarts) vertrekken. “Ik gun beide jongens die stap hogerop. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat we hen waardig zullen vervangen. Zo komen Bart Cornelissen en oude bekende Ferre Jacobs al respectievelijk over van Berchem en GR Katelijne en daar komt hopelijk deze week nog een flankaanvaller bij. Voor de rest blijft bovendien iedereen, waardoor er volgend seizoen ongetwijfeld opnieuw een meer dan degelijke ploeg zal staan”, besluit Crève. “Ik heb trouwens zelf mijn contract ook al verlengd, want ik zou wel gek zijn om deze mooie club en schitterende groep te verlaten.”

Meer lezen: provinciaal voetbal in Antwerpen