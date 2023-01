Serge Crève verwacht reactie van Ternesse in derby tegen Ranst: “Vele afwezigen mogen geen excuus zijn”

Crève had het zware verlies niet meteen zien aankomen. “We waren goed aan het nieuwe jaar begonnen met een 1-2-zege tegen Mariekerke-Branst, waardoor we ook met het nodige vertrouwen naar Tielen waren afgezakt”, vertelt de Wommelgemse coach. “Anderzijds wist ik wel dat De Kempen een heel goede ploeg is. In de heenronde zijn we bijvoorbeeld wel met 2-0 gewonnen van hen, maar toen hadden we ook al onze handen vol met de Kempenaars.”

Revanche

Crève beseft dat het zaterdag tegen Ranst veel beter zal moeten. “We kwamen vorige week op alle vlakken tekort en dat mag niet opnieuw gebeuren. En al zeker niet in een derby zoals dit weekend. Dat zijn tenslotte toch altijd beladen matchen waarin er altijd wel iets gebeurt. Bovendien zullen ze bij Ranst ongetwijfeld revanche willen nemen voor de 1-3-nederlaag uit de heenmatch.”

Crève mist dit weekend wel een handvol jongens. “Pavlov is al gans het seizoen out en ook jongens als Stoop en Vertommen zullen nog een hele tijd buiten strijd zijn. Daarnaast viel ook Ibn El Mokadem tegen De Kempen nog eens voor een paar weken uit, waardoor de spoeling stilaan bijzonder dun wordt. Al wil ik dat niet als excuus inroepen. Het is dan aan andere jongens om hun kans te grijpen.”

Ups en downs

Ternesse staat ondertussen nog wel altijd knap vierde in de stand. “En we gaan er alles aan doen om die plaats ook vast te houden. Al wordt dat niet eenvoudig, want we zijn de laatste tijd iets wisselvalliger dan in het begin van het seizoen. Anderzijds heeft dat natuurlijk ook voor een stuk te maken met de vele afwezigen en omdat we de meeste van die jongens niet snel zullen recupereren zouden de komende maanden wel eens vol ups en downs kunnen verlopen. Gelukkig hangt de groep bijzonder goed aan elkaar, waardoor we voor mekaar door het vuur gaan. Daarom is het ook de bedoeling om volgend seizoen de kern grotendeels samen te houden.”

