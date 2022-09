Serge Crève (Ternesse) verslaat ex-club Zoersel: “Goed voor het vertrouwen na mindere voorbereiding”

voetbal eerste provincialeOndanks een vrij wisselvallige voorbereiding was Ternesse zaterdag in Zoersel (2-3) meteen op de afspraak. Voor coach Serge Crève werd het zo een mooi weerzien met zijn ex-club.

De bezoekers keken nochtans al vroeg tegen een achterstand aan. “Zoersel was duidelijk bijzonder gemotiveerd”, vertelt Crève. “En dat was niet alleen omdat het de eerste match van het seizoen was. Dat had ongetwijfeld ook te maken met mijn verleden daar. Al moet ik wel zeggen dat mijn ploeg daar heel goed op gereageerd heeft en zich zeker niet heeft laten doen. Een dikke chapeau dus voor de groep.”

Vraagtekens

De winninggoal van invaller Vervoort viel wel pas vijf minuten voor tijd. “Het was een open match die alle kanten uit kon. Een gelijkspel had dus zeker gekund, want beide ploegen hebben kansen genoeg gehad, maar uiteindelijk waren wij net iets trefzekerder. En dat terwijl we toch met de nodige vraagtekens en twijfels naar Zoersel waren afgezakt, want we hebben zeker niet de beste voorbereiding achter de rug. Zo verloren we vorige week in de Beker van Antwerpen thuis nog van tweedeprovincialer Zwijndrecht.”

Zo’n vaart liep het dus afgelopen weekend niet. “Net als Zoersel trouwens hebben we al bij al een prima match gespeeld. Zo was bijvoorbeeld onze winninggoal van heel mooie makelij. Al moet ik wel zeggen dat het voor de rest nog veel beter kan, want het was zeker niet op alle vlakken even goed, maar deze overwinning geeft natuurlijk wel vertrouwen. Op die manier kunnen we de komende weken in alle rust verder bouwen.”

Oplossingen zoeken

Crève mikt op de top vijf met Ternesse. “We zijn vorig seizoen ook als vijfde geëindigd en dat willen we graag nog eens overdoen. Al zal het absoluut niet eenvoudig worden om te bevestigen. Het vertrek van smaakmakers als Bohrasasar en Haid El Assari is tenslotte niet of nauwelijks opgevangen. Anderzijds moet je daar als trainer ook niet over zeuren. De club heeft nu eenmaal die keuze gemaakt en dan is het aan de technische staf om samen met de spelers naar oplossingen te zoeken.”

Meer lezen: provinciaal voetbal in Antwerpen