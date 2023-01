Serge Beerens (CEO SK Deinze): “Kans dat we tijdelijk naar Moeskroen, Kortrijk of Roeselare moeten sedert deze week groter”

“Het vonnis over onze tijdelijke tribune is negatief voor de club”, begint hij z’n verklaring. “De klager stuurde aan op uitstel en kreeg dat. Wij moeten een oplossing zoeken. Eerder deze week hadden we een geanimeerde vergadering met het stadsbestuur en voorzitter Denijs Van de Weghe. Van beide partijen hebben we steun nodig. Bij het gebruik van de tijdelijke tribune hangt ons een dwangsom van 10.000 euro per dag boven het hoofd. Niet per dag dat we de tribune gebruiken, maar elke dag vanaf het eerste gebruik. Met een plafond tot een half miljoen euro. Denk niet dat we dit risico moeten nemen. Al hameren de stad en Denijs op de lokale verankering.”

Regio solidair

Beerens maakte al een rekensom. Een half miljoen voor de tribune plus de huurprijs plus nog wat noodzakelijke werken aan het stadion. “We gaan voor volgend seizoen al snel aan één miljoen euro zitten”, vermoedt de Deinse CEO. “Moest het een plus zijn voor de toekomst zouden we dat kunnen doen, maar dat is het niet. De tijdelijke tribune kan niet geïntegreerd worden in de nieuwbouw die wordt gepland. Wij willen hier in Deinze blijven spelen, maar sedert de vergadering van dinsdag is de kans groot dat we moeten schakelen naar plan B, C of D. Moeskroen is een optie, Kortrijk ook, maar daar wachten we nog op burgemeester Vincent Van Quickenborne. Harelbeke is niet mogelijk omdat er heel wat aanpassingen noodzakelijk zijn. Aanpassingen die niet in zes weken kunnen worden uitgevoerd. Ook Roeselare is een optie. Moeskroen, Kortrijk en Roeselare zijn oplossingen die klaar zijn voor 1A. In het voetbal is er niet vaak solidariteit. Die voelen we nu wel, ook van Eddy Cordier van Zulte Waregem. De regio wil dit probleem samen met ons oplossen.”