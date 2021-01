Serge Appels (Satori Kwai Mortsel): “We zien leden afhaken, maar ben niet volledig pessimistisch”

“Misschien een overdreven reactie, maar ik ga de federatie geen ongelijk geven”, benadrukt voorzitter Appels. “Dat er duidelijkheid geschapen werd is goed. We beseffen allemaal dat er in maart en april nog niets mogelijk zal zijn. En juli en augustus zijn voor judo normaal altijd stille maanden. Het is jammer dat we er niet moeten op rekenen dat er voor 1 september iets kan gebeuren. De communicatie van Judo Vlaanderen drukte ons nogmaals met de neus op de feiten.”

Twintig judoka’s minder

Topjudoka’s mogen wel trainen en kampen. Serge Appels hoopt dat Matthias Casse komende zomer tijdens de Olympische Spelen heel hoog scoort. “Dat kan een positieve invloed hebben op ons ledenaantal”, gaat de preses van Satori Kwai Mortsel verder. “Momenteel zien we leden afhaken. Voor drie afdelingen – judo, ju-jitsu en escrima – hebben we in totaal 250 leden. Voor het judo zijn we normaal met 150, nu met 130. Twintig leden haakten af of wachten op wat er de komende maanden gebeurt. Ook bij de ju-jitsu verloren we twintig leden, escrima bleef gelijk. Wat het lidgeld betreft deden we een toegeving. Omdat onze leden vorig jaar diverse maanden langs de kant moesten blijven lieten we de keuze. Ze konden een percentage minder betalen. Sommigen maakten van die korting gebruik, andere betaalden toch de volle pot. Als steun aan de club. Enkele judoka’s wachten af om hun vergunning te hernieuwen. Toch ben ik niet volledig pessimistisch want de instroom van vijf-, zes- en zevenjarigen is goed wat het verlies aan leden wat goedmaakt.”

Al in augustus beginnen

Maandag liet Judo Vlaanderen weten dat het de bedoeling is de jeugdkampioenschappen een prioritaire plaats op de najaarskalender te geven. “Dat is een goeie zaak”, vindt Appels. “Geef je die kampioenschappen voor de jeugd nu nog ergens zou je veel letsels krijgen, vrees ik. Als het mag zullen we in augustus extra trainingen inlassen. We zullen wat vroeger beginnen zodat onze jeugd klaar is voor die eventuele kampioenschappen. Nu geven we in samenwerking met de Fighting Lions Antwerpen elk donderdag en zondag onlinetrainingen. Daarvoor kunnen onze leden penaltyboxen lenen.”