Seraaj Ibn El Mokadem leidt sterk City Pirates naar eerste thuiszege van het seizoen tegen Belisia (4-2): “Eindelijk de verlossing”

Telkens Seraaj Ibn El Mokadem twee keer scoort, wint City Pirates. Net als tegen Londerzeel en Tongeren eerder dit seizoen vond de middenvelder ook tegen Belisia twee keer de weg naar de netten en daarmee had hij een groot aandeel in de 4-2 overwinning. De eerste thuiszege voor de piraten van het seizoen was meteen een hele belangrijke in aanloop naar de duels met concurrenten Jong Beerschot en Lebbeke van de komende weken.

“Eindelijk de verlossing”, zegt een opgeluchte Ibn El Mokadem. “Hier waren we al maanden naar op zoek en zeker de laatste weken zijn we echt goed bezig. Onze tegenstanders begrijpen echt niet hoe het komt dat we ondanks het voetbal dat we brengen, toch onderaan staan. Maar ook tegen Belisia kwamen we weer op een stomme manier op achterstand. We wisten dat ze sterk waren op stilstaande fases en toch laten we ons kloppen.”

Weerbaarheid

“Maar in tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten in onze situatie laten we het kopje niet hangen. We gingen resoluut op zoek naar de gelijkmaker. Eerst trapte ik nog eens op de paal, maar op slag van rust scoorden we toch de verdiende 1-1. Zo gingen we met een goed gevoel de kleedkamer in en daar kwamen we ook scherp weer uit. Dat is al anders geweest dit seizoen. (lachje) Nadat we op voorsprong klommen, kwam Belisia snel op gelijke hoogte met die strafschop, maar opnieuw maakte onze reactie het verschil. We scoorden nog twee keer en pakten eindelijk die deugddoende thuiszege. Dat was al van vorig seizoen geleden.”

“Dat deze prestatie onderstreept dat we niet horen te staan waar we staan? Absoluut, maar we stáán er wel. Er zijn dan toch factoren geweest die ertoe leidden dat we zo vaak verloren en dus was het aan ons om die situatie om te buigen. Deze zege is dus heel belangrijk, maar dat is het vervolg ook nog. Vorige week pakten we nog een goed punt in Lille en in de resterende matchen voor de winterstop ontmoeten we nog Beerschot en Lebbeke. Dat zijn rechtstreekse concurrenten en dus is het zaak om punten te blijven pakken.”

Gewaarschuwd

“De tegenstand gewaarschuwd? (lacht) Deze overwinning betekent volgende week niets meer. We waren dit seizoen al vaker de betere ploeg en aan het einde van de rit bleven we zonder punten achter. Als je zelf niet top bent, kan je in deze reeks ook van iedereen verliezen. Ook wij zijn dus gewaarschuwd. Maar deze driepunter zorgt wel dat we met een goed gevoel naar de match tegen Beerschot kunnen toewerken.”

City Pirates - Belisia 4-2

City Pirates: Verbist, Cloetens, Van Den Bogerd, Ibn El Mokadem, Van Hove, Omeruo, Sawaneh, Somers, Ernst (84' Ugoh), Wilms (84' Van Cauwenberg), Kromah (77' Nascimento Borges).

Belisia: Cascio, Vandecaetsbeek, Paulus, Ernens, La Mantia (85' Allegria), Nelissen, Wijnen, Lathouwers, Haenen, Wagemans, Martin Suarez (88' Quadflieg).

Doelpunten: 19' Ernens (0-1), 45' en 57' Ibn El Mokadem (1-1 en 2-1), 58' Wijnen (2-2, pen.), 81' Wilms (3-2), 88' Sawaneh (4-2).

Geel: Paulus.