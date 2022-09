Seppe Vercammen (18), pas drie maand renner, rijdt Keizer der Junioren: “Top tien proberen halen”

Een late roeping, zo kunnen we de bekering van Seppe Vercammen tot de wielersport omschrijven. Hij leek in Spanje een carrière in het zwemmen te kunnen uitbouwen, schakelde over naar triatlon en werd deze zomer ‘coureur’. Met goed gevolg. Ondanks een gebrek aan pelotonervaring werd hij al zevende in de manche van de Beker van België in Angreau en kwam hij in Zemst slechts drie tellen tekort om z’n eerste interclub te winnen.

“Ben geboren in St-Truiden”, schetst Vercammen zijn levensloop. “Daarna woonde ik zes jaar in Andalusië, nadien twee jaar op Mallorca, dan in het Franse Le Mans. Intussen wonen mijn ouders in Valence, maar ik verblijf op een appartement in Lauwe. Tot mijn veertiende heb ik gezwommen. In die sport was ik top tot mijn concurrenten groeiden en ik klein bleef. Bij een club in Izegem ben ik triatlon beginnen doen. Ik heb ook drie jaar sportschool in Meulebeke gevolgd. Daar deed ik de optie wielrennen. In het triatlon won ik een paar wedstrijden, maar om in die sport je boterham te verdienen moet je tot de top vijf van de wereld horen. Sedert enkele weken probeer ik het in het wielrennen.”

Veel pech in Zemst

In het shirt van Molenspurters Meulebeke. Tijdens de paasvakantie nam hij al deel aan het West-Vlaams kampioenschap tijdrijden in Ruddervoorde, maar hij begon pas begin juli echt te koersen. “Op dat PK werd ik tiende”, weet Vercammen nog. “Toen trainde ik slechts honderd kilometer per week. Ik had ook nog maar net mijn tijdritfiets. Intussen gaat het al een stuk beter. Met als uitschieter die tweede plaats in de interclub in Zemst. Nochtans kende ik in die wedstrijd veel pech want mijn ketting liep op de kasseien altijd af.”

Vercammen trekt met veel goesting naar de Keizer der Junioren. Zaterdag staat een rit in Pittem (met lus door de Vlaamse Ardennen) op het programma. Zondag gaat deze UCI-tweedaagse verder met een korte tijdrit in Wulpen en een slotetappe in Koksijde. “Op de WK-geselecteerden na zullen alle sterke junioren deelnemen, toch hoop ik top tien te halen”, aldus Vercammen.