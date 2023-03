Seppe Veraghtert kijkt met Retie na 0-4-winst in Ternesse naar de subtop: “Alles loopt op wieltjes”

voetbal derde provinciale B Ken Vets en FC Putte kloppen Hallaar in topper (2-4) en zijn nieuwe leider op zes speeldagen van het einde: “Alles in eigen handen”

Zondag namen leider Hallaar en nummer twee FC Putte het tegen elkaar op in een rechtstreeks duel en de uitkomst lag in lijn met de titelstrijd: razend spannend en vol spektakel. Hallaar liep tot 2-0 uit in de eerste helft, maar na de pauze bogen de bezoekers die scheve situatie nog helemaal om. Dankzij de 2-4-zege springt Putte in derde provinciale B over Hallaar naar de leiding met nog zes speeldagen te gaan. Hallaar volgt, net als SC Duffel trouwens, op een puntje.