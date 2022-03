Seppe Vanthourenhout rijdt zondag Guido Reybrouck Classic: “Ik denk wel dat ik er klaar voor ben”

Na een stage met zijn ploegmaats in het Spaanse Calpe werkte Vanthourenhout zondag in Edewalle-Kortemark zijn eerste koers als junior af. Vorig jaar haalde hij als tweedejaarsnieuweling enkele keren de top tien, maar eindigde hij vooral tussen plaatsen tien en vijftien. Door een dubbele operatie na een ongeval was zijn aanloop naar het seizoen 2021 niet volgens plan verlopen.

De voorbije winter verliep zo goed als vlekkeloos. In Edewalle bolde hij als 21ste over de streep. “Ik denk dat ik klaar ben voor de Guido Reybrouck Classic”, gaat Vanthourenhout voort. “In Edewalle heb ik niet zo slim gekoerst. In het begin van de koers was ik redelijk actief. Waardoor mijn vader me langs de kant van de weg toeriep dat ik het toch wat rustiger moest aanpakken omdat de wedstrijd nog lang was. Ik was wat te veel aan het springen. Had ik minder gul met mijn krachten omgesprongen zat een betere uitslag erin. Jawel, als hij kan, komt mijn vader kijken. In Damme zal hij zondag opnieuw van de partij zijn.”