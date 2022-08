Seppe Vangheluwe van Ronde van Guadeloupe naar Omloop Mandel-Leie-Schelde: “Overleven en spurten”

“Mijn goeie vriend Kim Devroye is de echte plaatselijke held”, benadrukt Seppe Vangheluwe. “Ik ben opgegroeid in Meulebeke, maar ik woon al een tijdje in Moorsele. Uiteraard is de Omloop Mandel-Leie-Schelde voor mij speciaal. Vroeger, in de tijd dat het nog een koers achter derny’s was, probeerde ik met mijn broers Warre en Robbe zoveel mogelijk bidons te verzamelen. Tom Boonen was hier ooit, Alessandro Ballan ook. Als je die vedetten ziet, hoop je ooit zelf te kunnen meedoen.”

Dergelijke grote namen zullen er zaterdag niet zijn. Stijn Steels en Bert Van Lerberghe vertegenwoordigen Quick.Step-Alpha Vinyl. Ook Tom Devriendt, nummer vier in Parijs-Roubaix, en Christophe Noppe worden aangekondigd. Sport Vlaanderen-Baloise zakt met onder meer de snelle Sasha Weemaes naar Meulebeke af. Seppe Vangheluwe (26) ziet een sprint zitten. Recent werkte hij de Ronde van Guadeloupe af. Hij verbleef twee maanden op het overzeese Franse departement.

Zeven maal top tien

“Een unieke ervaring”, glundert Vangheluwe. “De Ronde van Guadeloupe is er het grootste sportevenement van het jaar. Zelf ben ik al wel eens naar de Ronde van Vlaanderen en de Tour gaan kijken. Tijdens de Ronde van Guadeloupe was het enthousiasme van het publiek bijna even groot. Ik krijg nog altijd kippenvel als ik eraan denk. In Guadeloupe leven ze voor de koers. In de meeste etappes moest ik proberen volgen. Want er stak heel wat klimwerk in die rittenkoers van tien dagen. Toch haalde ik twee keer de top tien. Dit seizoen zit ik al aan zeven toptienplaatsen in UCI-koersen.”

Voor de Ronde van Guadeloupe won Vangheluwe een interclub in het Franse departement. Om weer gewoon te worden aan het koersen in België werkte hij woensdag de kermiskoers in Ruiselede af. Zaterdag doet hij voor de tweede keer in zijn carrière Omloop Mandel-Leie-Schelde. “Wordt het een massaspurt dan probeer ik mee te doen, want de afstand moet ik aankunnen”, benadrukt de man die op zoek is naar een volgend overzees avontuur.

