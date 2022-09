Seppe Vandenboer (Sporting Pelt): “Verdiende overwinning in spannende burenstrijd tegen Bocholt”

handbal bene-leagueSezoens Bocholt is zijn maximum kwijt. In de topper bij de buren uit Pelt werd verloren. Een enthousiast Sporting Pelt won met 25-21 en blijft in het spoor van de leiders Hubo Handbal en Aalsmeer.

Na elf jaar is het Sporting Pelt nog eens gelukt om rivaal Sezoens Bocholt te verslaan. De overwinning was zeker verdiend, met een Pelt dat ijzersterk in defense stond.

“Onze verdediging stond inderdaad pal”, stelt Seppe Vandenboer. “Bocholt kon nog 1-2 voorkomen, maar daarna namen wij de partij in handen met een moeilijk te ontwrichten blok. De doelmannen speelden een belangrijke rol. Als je ziet dat Bocholt maar 21 keer kon scoren, dat is zeer weinig voor de Damburgers. Bij de snelle omschakeling konden we Bocholt pijn doen. We hebben de foutjes en het balverlies afgestraft. Een verdiende zege en dat hebben we uitbundig gevierd (lacht).”

Knappe start

“Met 7 op 8 hebben we onze start niet gemist”, vervolgt de rechterhoekspeler. “Zeker gezien het zware programma. We hebben allemaal topwedstrijden gespeeld. We blijven in het spoor van de leiders Aalsmeer en Hubo Handbal. De fusieploeg is ook goed gestart en won nu met 24-27 bij KTSV Eupen. Alleen maar goed voor de spankracht in de Bene-League. Ik verwacht dan ook een hevige strijd om de Final4 te halen.”

Ambities

“Sporting Pelt is de laatste jaren bezig aan een opmars. Vorig seizoen heeft Björn Timmermans de basis gelegd. Met de komst van Korneel Douven heeft de club nog enkele stappen voorwaarts gezet. We kunnen nu beschikken over betere trainingsfaciliteiten. Er is een krachthonk, twee keer per week doen we aan krachttraining. Fysiek staan we een stuk sterker. Onze nieuwe T1 hamert op scherp trainen en concentratie. Kleine details zijn vaak bepalend. Korneel Douven is een topper op alle vlakken. Na zijn titel bij Visé is het de grote droom van iedereen die Pelt een warm hart toedraagt om dit seizoen een prijs te pakken. Dat is ook de ambitie van de club. Onze coach geeft extra veel vertrouwen en speelminuten aan de jonkies. Iedereen heeft stappen voorwaarts gezet en we zijn zeker klaar om het elk team moeilijk te maken. Belangrijk is om tegen de zogenaamde kleinere ploegen geen steken te laten vallen. Dat gebeurde de afgelopen seizoenen enkele keren. Nu krijgen we Hurry Up uit Zwartemeer over de vloer. Aan de groep om de positieve flow verder te zetten.”

Red Wolves

“Voor mijzelf ben ik tevreden over de gang van zaken. Ik werk altijd hard voor het team en ben ook blij dat bondscoach Sylla dat heeft opgemerkt. Ik zit bij de 18-koppige kern van de Red Wolves voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden. Er moeten nog twee spelers afvallen. Hopelijk ben ik daar niet bij. Mijn grote droom blijft het WK. Met Robbe Spooren hebben we nog een tweede jonge speler van Pelt in de selectie. Toch een teken dat we goed bezig zijn”, besluit Lommelaar Vandenboer.

Lees ook: meer handbal