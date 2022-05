Seppe Vandenboer (Sporting Pelt): “Moeizame, maar gouden zege tegen HC Tongeren is opsteker voor de thuisderby tegen Sezoens Bocholt”

Sporting Pelt zet de laatste jaren fel in op de jeugdwerking. Coach Timmermans geeft vertrouwen aan de jonge talenten en schenkt ze ook veel speelgelegenheid. Rechterhoekspeler Seppe Vandenboer is één van die jongens met een mooie toekomst in het vooruitzicht. Net als in de halve finale van de beker van België nam Pelt een zwakke start tegen de Eburonen, die niet meer in aanmerking kwamen voor een plaats in de finale van de play-offs. In de slotfase van de eerste helft kon Tongeren een kloof slaan (11-16) en de kleedkamers opzoeken met een goed gevoel. Pelt kwam met andere intenties na de rust tussen de lijnen en een kwartier voor tijd hingen de bordjes terug in evenwicht. Pelt, dat zich voor volgend seizoen versterkte met Gaëtan Van Haesendonck en Louis Delpire van Atomix, toonde meer veerkracht in de slotminuten en hield de punten in Noord-Limburg.

Knappe wedstrijd van Seppe Vandenboer

“Een belangrijke zege”, weet Seppe Vandenboer. “Moeizaam, omdat we te zwak uit de startblokken schoten. Gelukkig konden we ons herpakken na de rust en werd het een verdiende overwinning. Een opsteker van formaat, want we blijven in de running voor een finaleplaats van de play-offs. Of ik tevreden ben over mijn persoonlijke prestatie? Ik krijg enorm veel steun en advies van de ervaren Bart Köhlen. Ik kon stappen voorwaarts zetten en tegen Tongeren werd ik samen met Tommie Falke topschutter met zeven doelpunten.”

Thuistopper tegen Sezoens Bocholt

“Zaterdagavond krijgen we buur Sezoens Bocholt over de vloer”, vervolgt de 20-jarige Lommelaar. “De derby’s tegen Bocholt zijn altijd op het scherp van de snee. Op de eerste speeldag van de play-offs konden we in Bocholt een knap gelijkspel behalen. Dit seizoen willen we absoluut mikken op de titel. We hebben ons lot nog in eigen handen. We staan derde op één punt van de Damburgers en twee op leider Visé. Bocholt is dit seizoen kwetsbaar en met de steun van ons publiek moeten we Bocholt verslaan. We spelen ook nog thuis tegen Visé. Willen we aanspraak maken om kans te maken op de titel is er geen andere optie dan die twee topwedstrijden te winnen”, besluit de student farmacie aan de universiteit van Wilrijk.