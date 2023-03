Seppe Van Hoyweghen en Menen gaan tegen VHL voor eerste puntenwinst in play-offs: “Ik verwacht spannend duel”

In de reguliere competitie deed de grensploeg het alvast goed tegen VHL. In Leuven gingen de West-Vlamingen winnen met 2-3 en in de eigen sporthal Vauban volgde een 3-1-overwinning. We vroegen aan spelverdeler Seppe Van Hoyweghen wat hij zondag verwacht. “We speelden twee goede wedstrijden tegen Leuven, maar de situatie is nu helemaal anders”, zegt de Zultenaar. “Ook tegen Gent wonnen we in de reguliere competitie zowel thuis als uit, maar in de eerste play-offwedstrijd beten we in het zand. We zitten nu in een ander moment in het seizoen. We moeten nu vooral eerst ons eigen niveau terugvinden en dan kunnen we verder kijken.”

“We hadden uiteraard gehoopt om al meer punten te pakken in de play-offs. Tegen Gent gingen we als ploeg onderuit. Vorige week tegen Roeselare was er beterschap, maar om resultaten te halen zullen we nog beter voor de dag moeten komen. Zowel Leuven als wij kenden dit seizoen ups en downs. Ik denk dat beide teams zondag aan elkaar gewaagd zullen zijn en verwacht een spannend duel. Dat we opposite Hendrik Tuerlinckx uit de match moeten proberen houden? Leuven is meer dan enkel Tuerlinckx. Het zal er vooral op aankomen om een goed niveau te halen in opslag om zo de tegenstander onder druk te zetten. We moeten uitgaan van eigen sterkte. In de wedstrijd tegen Roeselare konden we geen beroep doen op Mathieu Vanneste (de receptie-hoekspeler liep een scheurtje onderaan de voet op, red.). We hopen hem speelklaar te krijgen voor zondag. Opposite Lou Kindt traint mee na zijn schouderblessure en viel de voorbije wedstrijden in.”

Van Hoyweghen kwam in het tussenseizoen over van Lindemans Aalst waar hij gedurende vijf seizoenen aan de slag was. Bij Menen tekende de nog altijd maar 22-jarige spelverdeler een contract van één seizoen, met een optie op twee bijkomende jaren. “Over een contractverlening is er nog niets concreet. We gingen dat sowieso pas bespreken na de bekerfinale. Ik ben heel tevreden met mijn overgang naar Menen. Ik krijg veel speelkansen waardoor mijn niveau naar omhoog is gegaan. Ik ben blij met de kansen die ik krijg. Training krijgen van een ervaren spelverdeler als Frank Depestele is uiteraard een enorm pluspunt”.