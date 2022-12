Seppe Van Hoyweghen en Decospan Menen kloppen VHL: “Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen”

Dankzij de twee bijkomende punten springt Menen over Guibertin naar de zesde plaats in de rangschikking. Een plaats bij de beste zes is nodig voor deelname aan de play-offs. “Voor het klassement waren dit twee heel belangrijke punten”, zegt spelverdeler Seppe Van Hoyweghen. “We kwamen snel op een 0-3-voorsprong, maar nadien zakten we weg en was het niet goed. In de tweede en derde set voerden we een aantal wissels door en geleidelijk aan kwamen we in ons ritme. Ons echte niveau haalden we in de laatste twee beurten, ook omdat VHL iets minder presteerde. We konden het verschil maken en de laatste twee sets wonnen we uiteindelijk vrij vlot. Het is positief dat iedereen zijn steentje heeft bijgedragen. De invallers deden het goed en dat is belangrijk voor het verdere verloop.”

Star of the Game

Wie zeker kon terugblikken op een goede invalbeurt, is Basil Dermaux. De 19-jarige opposite kwam in de eerste set Lou Kindt vervangen en deed dat meer dan behoorlijk. “Basil werd terecht tot Star of the Game uitgeroepen”, zegt Van Hoyweghen. “Ik ben blij voor hem. Op de belangrijke momenten heeft hij de punten gemaakt. Basil komt van provinciaal niveau, maar heeft zich prima aangepast. Deze zomer bij de nationale ploeg konden we al zien dat hij veel potentieel heeft.”

Ook Van Hoyweghen, nog altijd maar 22 jaar en bezig aan zijn eerste seizoen bij Menen, leverde een goede prestatie. Hij liet middenmannen Jelle Sinnesael en Arno Van de Velde (respectievelijk tien en zestien punten) naar hartenlust scoren. “Jelle en Arno zaten goed in de wedstrijd en we hebben dat kunnen uitbuiten. Mijn persoonlijke prestatie ligt denk ik wat in de lijn van die van de ploeg. In de eerste twee sets was het niet zo goed, maar net als het team heb ik me nadien goed herpakt. In de vierde set kon ik van aan de opslaglijn zorgen dat we afstand namen (van 13-14 naar 13-19, red.). Voordien was onze service niet optimaal. We hebben dan afspraken gemaakt. Ik was één van de spelers die voluit mocht gaan bij de opslag en dat draaide goed uit.”

Naar Champions League-winnaar Kedzierzyn

Komende week speelt Menen twee wedstrijden. Zondagavond voor eigen publiek tegen Borgworm moet de vicekampioen zijn plaatsje in de bekerfinale zien te verzilveren. Maandagavond trekt het Meense gezelschap naar Eindhoven, waar het overnacht om de volgende ochtend richting Polen te vliegen voor het duel in de Champions League tegen titelverdediger Zakse Kedzierzyn. Voor Van Hoyweghen is het een weerzien met twee gewezen ploegmaats. Zowel met Adrian Staszewski als Twan Wiltenburg speelde hij samen bij Lindemans Aalst. “Het wordt leuk om hen terug te zien. Ze doen het trouwens heel goed. Ze krijgen heel wat speelgelegenheid bij topploeg Kedzierzyn. We hopen alvast op een beter resultaat dan in onze thuismatch. We hebben toen goed meegespeeld, maar verloren wel met 3-0. Zeker omdat we in Tsjechië tegen Karlovarsko toch wel iets lieten liggen, willen we nu wel een resultaat halen. En als we één set pakken, zit er misschien ook wel mee in.”

“Zondag is er dan de terugmatch in de halve finale van de beker. Na onze 0-3-winst in de heenmatch moet het in theorie wel lukken om ons te plaatsen. Borgworm zal alles of niets spelen. Als het begint te draaien, weet je maar nooit. Toch moeten we in staat zijn om de twee vereiste sets te pakken.”

