Seppe Sprangers pakt titel die hij zelf nooit had verwacht: “Ben naar de kop kunnen sluipen”

voetbal eerste nationale KVK Tienen mist kansen op gelijkma­ker tegen Jong AA Gent en ziet Pieter Jochmans opnieuw gebles­seerd uitvallen: “Ik ken ondertus­sen de weg naar het ziekenhuis”

Hoeveel pech kan je hebben. En dan hebben we het niet alleen over de prestatie van KVK Tienen zelf, dat in de tweede helft op bezoek bij Jong AA Gent enkele uitstekende mogelijkheden op de gelijkmaker onbenut liet. Want onderweg moest ook Pieter Jochmans opnieuw geblesseerd het veld verlaten, de tweede keer dit seizoen dat hij enkele breuken in het aangezicht oploopt.

15 januari