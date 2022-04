Seppe Somers en City Pirates kloppen Belisia in match met twee gezichten (4-2): “Eindrondeticket pakken als de kans zich voordoet”

City Pirates had het een helft lang knap lastig tegen het jonge Belisia van Luc Nilis en kwam gevleid op voorsprong, maar na de pauze trok de thuisploeg het laken helemaal naar zich toe. De Merksemse defensie, met een sterk spelende (en scorende) Seppe Somers, gaf in de tweede periode nog amper een kans weg terwijl de aanvalslinie de moegestreden bezoekers helemaal uittelde met enkele fraaie goals, 4-2 was de eindstand.

“In de eerste helft kregen we weinig voet aan de grond”, is Somers eerlijk in zijn wedstrijdanalyse. “We hadden problemen met hun lopende mensen en probeerden wel bij te sturen, maar het lukte niet meteen. Er werd veel over en weer geroepen, maar we vonden geen oplossingen en gelukkig konden we rekenen op een sterke doelman De Schoenmaeker die ons met enkele goede reddingen in de wedstrijd hield. Hij kreeg enkele weken geleden zijn kans en bewees inmiddels al een paar keer zijn waarde.”

Uit het boekje

“Aan de rust slaagden we er dan toch in om op tactisch vlak enkele aanpassingen te doen en dat loonde meteen, want Belisia kwam niet meer in zijn spel. In plaats van hen te laten opbouwen, dwongen we hen om de lange bal te gebruiken. Zelf kregen we zo meer lopende mensen tussen de lijnen en werden we gevaarlijker. De goals die we maakten, kwamen er eigenlijk stuk voor stuk na aanvallen uit het boekje.”

“Of de mijne ingestudeerd was op corner? Als Dani (Wilms red.) roept om het gat te trekken dan luister je. (lacht) Op die manier kwam Ibou (Sawaneh red.) vrij aan het penaltypunt, maar hij kraakte zijn schot waardoor ik de bal alleen maar in doel moest deviëren. Een pass was het dus niet.”

Eindronde

“Maar zo werd het dus nog een mooie zege tegen een van de betere ploegen van de reeks. We zitten in een goeie flow en iedereen is nog heel gemotiveerd om het seizoen op een mooie manier af te sluiten. De eindronde? (lacht) We bekijken het match per match. Als we een ticket kunnen pakken, gaan we het niet laten liggen, maar het is geen doel op zich. Niemand zal na dit seizoen klagen, mochten we het niet halen. We kunnen op een goede jaargang terugblikken en dan vooral onze tweede seizoenshelft.”

City Pirates - Belisia 4-2

City Pirates: De Schoenmaeker, Van Den Bogerd, Ibn El Mokadem, Van Hove (86' Kromah), Omeruo (90' Aïssa), Nascimento Borges, Sawaneh (88' Kamara), Somers, Wilms, Truyzelaere, Eren.

Belisia: Cascio, Vandecaetsbeek, Cauwenberg, Ernens, Timmermans (83' Voets), Landuyt, La Mantia, Wijnen, Haenen, Stassen (70' Martens), Brants.

Doelpunten: 29' Sawaneh (1-0), 42' Stassen (1-1), 52' Omeruo (2-1), 73' Somers (3-1), 82' Sawaneh (4-1), 86' La Mantia (4-2).