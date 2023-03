Seppe Somers en City Pirates buigen 0-2 om in 3-2 stuntzege tegen Bocholt: “Niet meer de luxe om het hoofd te laten hangen”

‘Velle est posse’ ofwel ‘Willen is kunnen’, het pronkt in grote letters op de dakrand van het Jef Mermansstadion en de uitdrukking bleek zaterdagavond niet voor het eerst van toepassing op City Pirates. Niet voor het eerst dit seizoen stond de thuisploeg op een bepaald moment twee goals in het krijt, maar zoals wel vaker zetten de piraten die scheve situatie nog helemaal recht. Oververdiend ook, want de troepen van Spencer Verbiest waren de betere van kopploeg Bocholt.

“We waren de hele match dominant”, zegt verdediger Seppe Somers die de aansluitingstreffer scoorde en daarmee de remonte inluidde. “We kregen heel wat mogelijkheden, maar slaagden er in de eerste helft niet in om die af te werken. Als je dan toch twee goals incasseert, is dat natuurlijk zuur, maar we hebben niet meer de luxe om het hoofd te laten hangen. Of het nu tegen een concurrent is of een ploeg bovenaan, we moeten er elke week opnieuw voor blijven gaan en in blijven geloven.”

Stilstaande fases

“Als dat dan resulteert in een een nieuwe ommekeer is dat natuurlijk fantastisch voor het vertrouwen. Het begint ook bijna een gewoonte te worden. Wij moeten precies eerst op achterstand komen om een wedstrijd te winnen. Het zou dus wel eens leuk zijn om op voorsprong te komen en die dan vast te houden. Dat we drie keer scoorden op een stilstaande fase? Ik denk dat we daar dit seizoen nog niet een keer in slaagden. (lacht) Dat het nu drie keer lukt, is dan wel opvallend en het toont ook dat we nog steeds vooruitgang boeken.”

“Met zeven op negen zijn we nu bezig aan een leuke reeks en dankzij de zege tegen Bocholt maken we meteen een sprongetje in de stand. Ook dat helpt allemaal voor het verdere verloop van de degradatiestrijd. We doen weer volop mee en geven ons niet zomaar gewonnen.”

Derby

Een mooi moment voor een derby en dus lijkt de confrontatie met Cappellen volgende week niet erg ongelegen te komen. Vooral omdat het huidige nummer twee zelf met een nul op zes wordt geconfronteerd. “Een goed City Pirates kan het elke tegenstander moeilijk maken”, aldus Somers. “Elke ploeg in deze reeks is aan elkaar gewaagd. Wie er het hardst voor knokt en de beste mentaliteit aan de dag legt, maakt het meest kans. Maar voor een derby moet je niemand extra motiveren.”

Contractnieuws

Yassir Ibn El Mokadem komt volgend seizoen over van Ternesse. Yassir is de broer van Seraaj Ibn El Mokadem die al aan de slag is in Merksem en tegen Bocholt de winning goal maakte. ‘Manu’ Nascimento Borges en Bangali Kromah verlengden intussen hun verblijf voor volgend jaar. Gabriël Vumi stroomt dan weer door uit de eigen jeugdopleiding.

City Pirates - Bocholt 3-2

City Pirates: Verbist, Cloetens, Van Cauwenberg, Van Den Bogerd, Ibn El Mokadem, Omeruo (55’ Ugoh), Nascimento Borges, Somers, Ernst (82’ Sawaneh), Wilms, Kromah (68’ Van Hove).

Bocholt: Pinxten, Zotti, Lenaerts, Doms, Azevedo (79’ Boonen), Dirkx, Brulmans, Bussels (86’ Jacobs), Mathei, Cascio, Vandersmissen.

Doelpunten: 29’ en 48’ Mathei (0-1 en 0-2), 55’ Somers (1-2), 69’Ugoh (2-2), 86’ Ibn El Mokadem (3-2)

Geel: Kromah, Nascimento Borges, Ibn El Mokadem.