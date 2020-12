Seppe Rotty trekt met Menen, tussen het studeren door, naar Maaseik: “Goed figuur slaan”

“Omdat we vorige week geen wedstrijd hadden, kregen we de kans om ons fysiek helemaal klaar te stomen voor de verplaatsing naar Maaseik. Op Anshel Ver Eecke na is iedereen ook weer op volle sterkte aan het trainen. We moeten dus voluit in onze kansen geloven en dan zien we wel of dat volstaat voor punten”, stelt Rotty. “Het zou mooi zijn als we in Limburg een goed figuur kunnen slaan. Geen makkelijke opdracht, want Maaseik wordt met de week sterker en dankzij hun brede kern kunnen ze volop roteren. Het wordt ook uitkijken naar hun twee opposites Lou Kindt en Jolan Cox.”