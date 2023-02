Seppe Rotty na de bekerwinst met Roeselare: “Ik zat fysiek kapot op het einde van mijn eerste Cup Final”

VolleybalSeppe Rotty, na een sterk seizoen bij Menen verkozen tot ‘Speler van het Jaar’, had dit jaar bij zijn nieuwe club Knack Roeselare nog maar twee wedstrijden mogen opdraven. Een operatie aan de pezen van zijn pols hield de aanvaller twee maanden aan de kant. En dan mocht hij zondag ‘koud’ meedoen aan de ‘Cup Finals’.

Seppe Rotty werd direct voor de leeuwen gegooid. Hij stond meteen voor 10.000 man in een sfeervol Sportpaleis. “Het moest wel”, glundert de aanvaller na de bekerwinst tegen zijn oude ploegmakkers. “Vorige dinsdag viel Märt Tammearu uit met een voetblessure. Ik had reeds verschillende afspraken met de dokters en specialisten achter de rug. Zij hadden het sein op groen gezet. Ik mocht er net op tijd volle bak tegenaan gaan. Jammer voor Märt want hij heeft al heel sterke wedstrijden achter de rug, hij speelde echt een superseizoen. En nu mocht hij net deze apotheose niet op het veld staan.”

Topbelevenis

“Ik ben heel tevreden dat we de Beker van België konden pakken”, straalt Seppe Rotty met de gouden medaille rond zijn nek. “En ik ben vooral blij dat het na drie sets al afgelopen was. Ik zat fysiek kapot op het einde van de wedstrijd. Wat wil je, wanneer je zo lange tijd geen enkele intensieve wedstrijd hebt gespeeld. Dit was mijn eerste ‘Cup Final’ uit mijn carrière. Iedereen spreekt van een topbelevenis. Ze hebben allemaal gelijk.”

“Volgend jaar wil ik hier opnieuw staan”, hoopt de man die net de beker pakte tegen zijn ex-ploeg. “Je zien aan alles op en naast het terrein dat er bij Roeselare heel professioneel gewerkt wordt. Een finale is altijd de doelstelling van de club. We speelden inderdaad met een sterke maturiteit, met veel controle ook. Menen kwam nog sterk opzetten. Wij hielden stand. Van de tien bekerfinales die ik speelde won ik er acht”, lacht de kapitein van Roeselare met zijn grootste onderscheiding. “Dat is niet slecht hé!”

Pablo Kukartsev was alweer topscorer van het Knack-team. “Iedereen speelde met een grote focus”, pronkt de Argentijnse hoofdaanvaller met de beker in zijn handen. “Iedereen was zeer gemotiveerd. Ik ben blij met het resultaat. Nu gaan we voor de dubbel.”

