Seppe Rotty en Menen kloppen Aalst: “We moesten vechten voor elk punt”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUEMenen won woensdagavond met 1-3-cijfers (18-25, 25-22, 18-25 en 22-25) op bezoek bij Aalst en wipt zo over concurrent Maaseik naar de tweede plaats in de Champions Final 4. Vrijdagavond is de grensploeg gastheer voor de Ajuinen. De druk ligt bij Maaseik dat op bezoek is in Roeselare.

Bij Menen kreeg hoekspeler Mathieu Vanneste de voorkeur op de nog steeds licht geblesseerde Simon Plaskie. Het scorend vermogen kwam voornamelijk van hoofdaanvaller Lou Kindt (21 punten) en Seppe Rotty (17 punten). Deze laatste werd door Aalst-coach Johan Devoghel uitgeroepen tot Star of the game. Het leek erop dat zijn team vrij vlot de drie punten pakte, maar de 21-jarige hoekaanvaller is het daar niet helemaal mee eens. “Aalst speelde een degelijke match en wij hadden het moeilijker dan in de reguliere competitie”, meent Rotty. “Wij leverden zelf geen superprestatie en hebben moeten vechten voor elk punt. We zijn dan ook blij dat we de drie punten mee naar huis konden nemen. Onze start was goed, maar in de tweede set kwam de thuisploeg erdoor. Aalst maakte minder fouten en haalde de set binnen. In de derde beurt begonnen we opnieuw goed. We slaagden erin om die lijn door te trekken, al werd het op het einde van de vierde set toch nog spannend.”

Steun van thuispubliek

Een 1-3-overwinning op verplaatsing. Als de logica gerespecteerd wordt, moet Menen vrijdag in eigen zaal ook in staat zijn om de drie punten te pakken. “Dat is toch alleszins de bedoeling”, zegt Rotty overtuigd. “Thuis moeten we gewoon al onze matchen winnen. Met de steun en de sfeer van onze fans moet dat kunnen. Als het lukt, zetten we een stap naar de titelfinales en dat is toch het doel van de ganse groep. We hebben al getoond dat we de evenknie zijn van Maaseik en Roeselare. Eerst volgt vrijdag de thuismatch tegen Aalst. Als we die tot een goed einde brengen, is er woensdag het mogelijk beslissende duel om te tweede plaats in Maaseik.”

Mooi afscheid

Het is een publiek geheim dat Rotty en ploegmaat Simon Plaskie aan het einde van het seizoen Menen verlaten en aan de slag gaan bij provinciegenoot Roeselare. “Is dat zo?”, reageert Rotty gespeeld verrast. “Binnenkort zal er wellicht meer nieuws zijn. Ik heb drie heel mooie jaren gehad in Menen en het zou heel mooi zijn om afscheid te nemen met een ticket voor de titelfinales. Ik kijk ernaar uit om een stap hoger te zetten en me te meten op een hoger niveau. Ik zit in het tweede jaar industrieel ingenieur bouwkunde in Gent en wil deze studies ook verderzetten”.