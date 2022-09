Seppe Lecour matchwinnaar voor SV Anzegem: “Twee goals plus een assist goed voor het vertrouwen van mij en van de spelers rond me”

voetbal derde nationale AIn z’n eerste match in het nationale voetbal was Seppe Lecour, door Anzegem overgenomen van WS Lauwe, beslissend. Tegen Elene-Grotenberge tekende de spits voor twee goals plus een assist (3-1).

Lecour (26), opgeleid bij RC Harelbeke, koos na drie jaren in het provinciale voetbal (Zwevegem en Lauwe) voor derdenationaler Anzegem. Trainer Pascal Verriest dropte de nieuwe aanvaller meteen in de basiself. Met succes want eerst kopte hij een vrije trap van Michiel De Bruycker in (1-0), drie minuten later schoof hij de bal oog in oog met doelman Engelbinck in doel (2-1) en net voor de rust liet hij de Bruycker de 3-1-eindstand vastleggen.

“Van coach Didier Degomme kreeg ik in Harelbeke nooit mijn kans”, aldus Lecour. “Ik zakte naar provinciale en maakte daar regelmatig doelpunten. Stap voor stap werken heeft me goed gedaan. Nu was het moment aangebroken om het in het nationale voetbal te proberen. Denk dat ik in de box van de tegenstander gevaarlijk ben én vrij efficiënt. In deze openingsmatch is dat heel goed gelukt. Twee goals en een assist! Goed voor mijn vertrouwen, maar ook goed voor dat van de spelers rond mij. Met Michiel De Bruycker klikt het heel goed. Hopelijk kunnen we die lijn doortrekken.”

Iedereen stikkapot

In de tweede helft kwam de zege van Anzegem op geen enkel moment in gevaar. Eendracht Elene-Grotenberge, nieuw in het nationale voetbal, liet een matige indruk na. “De 3-1 net voor de pauze was psychologisch bijzonder belangrijk”, benadrukte Lecour, aan de slag bij een marketingbedrijf in Desselgem. “De eerste tien minuten na de hervatting overleven was het voornaamste. Die kwamen we goed door. Er kwam steriele druk van de bezoekers, maar ook wij dwongen niet veel kansen af. Ik kreeg de indruk dat iedereen door de warmte stikkapot zat.”

Met SV Rumbeke krijgt Anzegem zaterdagavond opnieuw een nieuwkomer in derde nationale voorgeschoteld. “Ik heb het profiel van iemand die redelijk gemakkelijk een doelpuntje scoort, iets wat ik wil blijven doen”, besloot de inwoner van Harelbeke. “Een hele goeie voetballer ben ik niet, maar ik ben vrij efficiënt. Al is het niet belangrijk wie scoort. Inderdaad, de 3-1 had ik ook zelf kunnen maken, maar Michiel De Bruycker stond beter opgesteld. Dus legde ik breed.”

