Seppe Kil (Lyra-Lierse) breekt de wedstrijd tegen Pepingen-Halle open met enig mooi lobbal-schot: “Eén van de mooiste goals die ik al ooit maakte”

voetbal tweede nationale BLyra-Lierse zwoegde zich zondag naar een moeizame zege op het zware veld van Pepingen-Halle, tot Seppe Kil uitvoerde wat hij in gedachten had. Met een lobbal-schot vanop zo’n 25 meter nam hij doelman Vandervorst te grazen. Meteen werd de opdracht voor Lyra-Lierse zoveel makkelijker.

Seppe Kil is goed bij schot de laatste weken. Eerder rolde hij bijna in z’n eentje Berchem Sport op (6-0). Uit bij Pepingen-Halle deed hij dat zondag nog eens dunnetjes over. Loopt hij er eens een keertje niet bij, zoals uit bij SK Londerzeel (wegens schorsing), loopt het bijna gegarandeerd fout.

“Ja, dat doelpunt op Pepingen kon op geen beter moment vallen”, reageerde Kil na een namiddagje Pepingen. “Twee minuten na de pauze zag ik de doelman te ver voor zijn doel staan. Ik dacht: uithalen. De bal zwabberde enig mooi over de doelman en onder de lat binnen. Mooier kan je een doelpunt vanop die afstand, 25 meter, niet maken. Dat doelpunt werkte bevrijdend. Een kwartiertje later maakte Jaric Schaessens er ook nog 0-2 van. Toen was het zaak de les die we vorige week te slikken kregen, uit te voeren. Toen zagen we een 2-0-voorsprong in rook opgaan. Dat mocht en zou ons geen tweede keer overkomen. We zijn dan ook nog nauwelijks bij het vijandige doel geweest.” (lacht)

Zes punten van koploper

Zo is Lyra-Lierse de tweede periode op gepaste wijze ingestapt. “Het doel is daarin zo lang mogelijk mee te strijden. Of dat ook gaat lukken, is moeilijk te voorspellen. Maar de ploegen die nu bovenin staan, lieten het op deze eerste speeldag van de tweede periode al afweten. Dat is toch al een eerste, kleine stap. We staan nu op zes punten van de koploper. Of we dat gat kunnen dichtrijden, is een andere vraag. We kunnen alleszins wel opnieuw uitkijken naar wat er boven ons gebeurt.”

Volgende week krijgen jullie met de beloften van Beerschot de hekkensluiter over de vloer. “Klopt, maar miskijk je niet. Het is een derby, hé. Vaak zijn dat wedstrijden waar de spelers met meer dan gewone interesse al een tijdje naar uitkijken. Dat zal voor deze Lyra-Lierse-Beerschot niet anders zijn. Willen we aansluiting behouden met de ploegen die boven ons staan, zullen we geen steek mogen laten vallen.”

Pepingen-Halle: Vandervorst, Morias, Doudaev, Pé, Mayanga, Bosmans, Ertveldt, Aalhoul, Van Belle (69' Vandenbrande), El Ouamari, Vandenberghe (15' Zingula, 75' Emhandi).

Lyra-Lierse: Sterkens, Struyf (88' Hendrickx), Vets, Kil (78' Nys), Lambreghts, Weuts, Smits, Schils, Schaessens (84' Van Goylen), Peffer, Volant.

Doelpunten: 47' Kil (0-1), 63' Schaessens (0-2).

Geel: Morias, Van Belle, Kil, Volant.

