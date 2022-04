Seppe Gantois met KVK Westhoek twee keer op rij thuis: “Van die druk door de strijd om het behoud zijn we normaliter verlost”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE AKVK Westhoek staat voor twee thuiswedstrijden op rij. Eerst is zondag Racing Club Gent op bezoek. Een week later hekkensluiter SK Ronse. “Twee heel belangrijke matchen”, benadrukt rechtsback Seppe Gantois. “Winnen we tegen Gent, dan komen we met dertig punten op gelijke hoogte van hen.”

“Na onze goede wedstrijden van de afgelopen weken kunnen we in de rangschikking nog een plaats stijgen. Dat is alvast onze doelstelling en het zou tof zijn moest dat lukken. Zaterdag op FC Gullegem behaalden we in de extra tijd nog een gelijkspel terwijl eerste achtervolger FC Wetteren niks pakte. Ik denk dat het behoud binnen is. Weliswaar nog niet mathematisch maar van die druk door de strijd om het behoud zijn we normaliter verlost.”

“We willen het seizoen goed afsluiten en nog zoveel mogelijk punten pakken. We spelen geen slechte tweede ronde. Al pakten we niet genoeg punten. We zijn vaak niet efficiënt genoeg. Zaterdag op FC Gullegem moest het al beslist zijn geweest aan de rust. Het had op zijn minst 0-2 moeten zijn.”

“Hopelijk kunnen we zondag hetzelfde voetbal brengen. Racing Club Gent mogen we zeker niet onderschatten. De heenwedstrijd hebben we verloren (met 3-1, red) en lieten het toen liggen. We kwamen 0-1 voorop. Voetballend vind ik dat één van de betere ploegen uit de reeks. Ze staan in de rangschikking onder hun waarde. Het is een ploeg die net zoals wij wil voetballen. We spelen dan automatisch ook beter. Beter tegen zo’n type tegenstander dan een ploeg die kiest voor lange ballen.”

Er zijn nog vier matchen. Het team van trainer Bruno Debo telt acht punten meer dan het derdelaatste FC Wetteren. “Wetteren heeft nog een heel zwaar programma”, aldus de ex-speler van de beloften van KV Kortrijk. “Ze moeten nog naar Zwevezele en Lokeren-Temse en krijgen VK Ninove op bezoek. Geen cadeau dus voor hen. Er zou nog heel wat moeten gebeuren opdat we alsnog in gevaar zouden komen. Het gaat er zeer ontspannen aan toe. Met onze zege thuis tegen Wetteren hebben we de basis gelegd voor het behoud.”

Tweede nationale A KVK Westhoek-Racing Club Gent zondag 10 april om 15 uur