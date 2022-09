Seppe Driesse en VV Koekelare starten met ruime zege aan seizoen: “Grote uitdagingen in het verschiet ”

“Ondanks de ruime zege en wat de cijfers doen vermoeden, was het geen eenvoudige zege”, vertelt Driesse. “In de eerste helft en zeker in het eerste half uur hadden we het moeilijk in onze eerste match in tweede provinciale. Wat extra zenuwen meebracht en ook wat tijd vergde om ons aan te passen aan dit niveau. Even voor rust kwam dan toch de bevrijding toen Laleman ons vanop de stip op voorsprong schoot. Tielt was nadien dicht bij de gelijkmaker met onder meer een bal die van de lijn gehaald werd, maar na onze 2-0 verliep de match een pak vlotter. Met een inlegger en een afstandsschot wist ik mezelf op het scorebord te zetten. Als infiltrerende middenvelder is het altijd fijn om twee keer te kunnen scoren.”

Reeks ontdekken

Driesse is bezig aan zijn vijfde seizoen bij Koekelare en speelt nu voor het eerst in tweede provinciale. “Vlak voor mijn transfer naar deze club had ik al de kans om met Keiem in tweede te spelen, maar ik voelde me nog wat jong en besloot nog even te wachten”, gaat de 25-jarige middenvelder voort. “Met de ervaring en de ploeg waar we over beschikken, moet deze reeks ons liggen. We zagen drie jongens vertrekken, maar met zeven nieuwkomers heeft het bestuur zijn huiswerk gedaan. We zijn goed voorbereid op de nieuwe omstandigheden en leverden hard werk in de voorbereiding, met positieve coaching en een uitstekende teamsfeer. Al komen we hier heel wat sterke ploegen en grote uitdagingen tegen. Laat ons eerst nog wat de reeks ontdekken, alvorens we onze ambitie uitspreken. Te beginnen met de moeilijke verplaatsing naar Heist dit weekend, dat een stevige thuisreputatie heeft.”