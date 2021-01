Seppe D’ Espallier met Leuven Bears vrijdagavond tegen Limburg: “Zonder publiek spelen, is als alcoholvrij bier drinken”

In het voorjaar werd Seppe D’ Espallier (21) uitgeroepen tot belofte van het jaar. De voorbije weken liet coach Eddy Casteels zich al enkele keren ontvallen dat zijn speler klaar is om te debuteren in de kern van de nationale ploeg. Hij heeft een punt. De huidige statistieken tonen dat ook aan. D’ Espallier staat op de tiende plaats in de value (statistiek over alle spelonderdelen) en is derde Belg. Voorts staat hij op de vijfde plaats in het rebounden (6,75 per match, derde Belg), achtste in de assists (3,5 per match, derde Belg), zesde in de steals (1,75 per match, vierde Belg) en hij is de beste vrijworpnemer in de competitie (11 op 11). Cijfers zeggen niet alles, wel veel.