Seppe D’ Espallier (Leuven Bears) opgeroepen voor Belgian Lions: “Geen selectie zou erg geweest zijn”

Basketbal Euromillions LeagueDrie jaar geleden juichte Seppe D’ Espallier nog, toen hij zijn eerste korf scoorde voor Leuven Bears in eerste nationale. Op dat moment mocht hij nog enkele seconden opdraven. Nu is hij een toonaangevende speler bij de Bears en dat werd beloond met een oproep voor de nationale ploeg. Het gaat voorlopig nog om een voorselectie.

De Belgian Lions voeren momenteel hun kwalificatiepoule voor het EK aan. Ze hebben nog één overwinning nodig om in september voor de Europese kroon te spelen. In februari speelt de nationale ploeg in Vilnius tegen Denemarken (20/2) en Tsjechië (22/2). Bondscoach Dario Gjergja nam Seppe D’ Espallier op in zijn voorselectie. Verrassend is dat niet, want de Leuvenaar werd deze zomer uitgeroepen tot belofte van het jaar en staat momenteel gemiddeld 37 minuten per match op het terrein.

Definitieve selectie

Seppe D’ Espallier is tevreden, maar blijft met beide voeten op de grond. “Natuurlijk ben ik tevreden, maar geen selectie zou pas erg geweest zijn. Het is al de vierde keer dat de bondscoach me oproept om mee op te trekken met de preselectie. Dat is een mooie erkenning van mijn vooruitgang. Tegelijk besef ik heel goed dat ik mogelijk afval, als de definitieve selectie wordt bekendgemaakt. Er kunnen immers slechts veertien namen definitief weerhouden worden. Ik mag wel dromen van selecties, maar ik moet ook realistisch blijven. De progressiemarge is nog groot. De concurrentie is ook groot, mijn tijd zal nog wel komen.”

Generatiewissel

Nogal wat jonge talenten kloppen momenteel op de grote poort van de Belgian Lions. Seppe D’ Espallier is er daar één van. “Jongens al Bleyenbergh, Bratanovic of Gilmore zitten in dezelfde situatie. Wellicht zullen enkele van die talenten toch de definitieve selectie halen. Ik denk dan in de eerste plaats aan Bleyenbergh. Die staat momenteel misschien al iets verder dan ik. Vrenz heeft ook kunnen proeven van het Europese basketbal met de Giants.”

Veel speelminuten

Momenteel krijgt Seppe D’ Espallier veel speelminuten bij Leuven Bears. “Natuurlijk koester ik die minuten. Misschien zijn het er zelfs iets te veel. Ik weet dat dit voor een jonge speler als een paradox klinkt. Bij de Bears hebben we momenteel niet veel rotatiemogelijkheden (Randy Haynes vertrok, red.), zodat ik op het veld moet blijven staan. In de eerste helft zit ik nog fris, maar in de tweede helft voel ik de vermoeidheid vaak serieus opkomen. Het bestuur maakt werk van de aanwerving van een nieuwe 2 of 3- speler. Die moet me de nodige rustmomenten bieden.”

Halve finale

Volgend weekend neemt Leuven Bears het in de halve finale van de beker van België op tegen Kangoeroes Mechelen. “Uiteraard is dit een nieuw hoogtepunt in mijn carrière. Het is de eerste keer dat ik dit mag meemaken. Ook voor de club is dit een belangrijk gegeven. De laatste keer dat Leuven de halve finale haalde, was in 2012. Toch zit ik met een dubbel gevoel. Hoe kan je nu echt voluit genieten van die momenten, als je in de competitie nog wacht op de eerste overwinning? Dat gegeven blijft toch in het achterhoofd zitten.”

Student

De voorbije weken prees coach Eddy Casteels zijn belofte meermaals, omdat hij sterk bleef presteren ondanks de examens. “Die zijn nu gelukkig voorbij. Van de vijf examens die ik heb afgelegd, waren er vier goed. Eéntje was niet fantastisch, maar het komt wel in orde. Ik zit in mijn vijfde jaar lichamelijke opvoeding. De thesis moet nog gemaakt worden. Het gekke van corona is dat het mij voordelen oplevert. Alle lessen gebeuren online, maar ik kan die bekijken wanneer mij dat uitkomt. Dat laat me toe om te studeren in functie van de trainingen en matchen van Leuven Bears. Zo merk je dat er aan alle nadelen ook voordelen kunnen verbonden zijn.”

Preselectie Belgian Lions

De volgende spelers werden door bondscoach Dario Gjergja opgenomen in de preselectie van de Belgian Lions: Thomas Akyazili (Bahçesehir Istanbul), Ismael Bako (Lyon), Vrenz Bleijenbergh (Antwerp Giants), Khalid Boukichou (Gravelines) , Haris Bratanovic (Oostende), Servaas Buysschaert (Oostende), Seppe D’ Espallier (Leuven Bears), Maxime De Zeeuw (Hapoel Holon), Leander Dedroog (Limburg United), Pierre-Antoine Gillet (Oostende), Michael Gilmore (Oostende), Vincent Kesteloot (Antwerp Giants), Tim Lambrecht (Charleroi), Emmanuel Lecomte (Pau-Orthez), Alexandre Libert (Charleroi), Ajay Mitchell (Limburg United), Jean-Marc Mwema (Oostende), Retin Obasohan (Nymburk), Jean Salumu (Rasta Vechta), Loïc Schwartz (Oostende), Quentin Serron (Bilbao), Jonathan Tabu (Manresa), Andy Van Vliet (BC Siauliai), Hans Vanwijn (Dijon).